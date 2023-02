The flash, Guardianes de la galaxia e Indiana Jones, fueron algunas de las películas anunciadas para estrenarse este año, llamaron más la atención que el partido

El pasado domingo se realizó el famosísimo Super Bowl, que tuvo la presentación musical de la aclamada cantante Riahana. Esto generó todo tipo de comentarios en redes, pues muchos se emocionaron tras ver nuevamente a la mujer en los escenarios y además de eso, en redes se comentó también sobre el segundo embarazo de la mujer. Sin embargo, hubo otro hecho que terminó siendo muy relevante y fueron los tráilers estrenados de las próximas películas.

Uno de los trailers que causó más emoción fue el de la próxima película de DC, 'The flash', la cual será estrenada el 16 de junio. Los diferentes personajes que aparecen en este adelante, lo hacen en uno de los trailers más impactantes y llamativos de este mundo cinematográfico de superhéroes. Sin embargo, este no fue el único adelanto de películas de superhéroes que se estrenarán este año, pues como siempre, Marvel no se dejó echar tierrita y compartió un trailer.

Por parte de esta franquicia, se estrenó el avance de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3", película que promete demasiado y que se estrenará el 5 de mayo. A esta nueva entrega de Marvel se une 'Indiana Jones y el día del destino', la cual saldrá el 30 de junio y también un trailer de 'The Super Mario Bros Movie'. Aunque aún se estrenaron otros trailers, sin duda, fueron estos los que la rompieron totalmente y que dejaron expectante a todos con su estreno.

