Boyacá, entre el experimentado Vacca y el joven Bohórquez

Por: Julián Alberto Quintana Pérez

octubre 13, 2021

En Boyacá, el departamento que históricamente ha sido conservador, ha ido sorprendiendo por las votaciones alternativas en Gobernación, y en las presidenciales, tiene hoy una disyuntiva que solucionar. La Colombia Humana, movimiento que obtuvo la personería jurídica por orden de la Corte Constitucional, deberá elegir su candidato para la lista del Pacto Histórico. Dentro de varias precandidaturas, en los pasillos con conocimiento de causa electoral se sabe que solo hay dos opciones con vocación de poder electoral.

El primero, el exjuez Pedro José Suárez Vacca, quien logró una importante votación en las pasadas elecciones por la alcaldía de Tunja, obtuvo el tercer puesto, con un resultado de 12.056 votos, el 14,32 % de la votación. Es un abogado que fue juez segundo de ejecución de penas y medidas de Tunja, y se hizo famoso en la década del 2000 por ordenar la libertad del capo del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela. Ya más en la actualidad, fue el candidato de la Colombia Humana-Up a la alcaldía de Tunja. Se destacó por un discurso técnico y esperanzador.

Sin embargo, aunque logró una excelente votación, dicen que tiene en contra el no conectar del todo con las bases populares. Lo cual se sintió, dado que quien ganó la alcaldía de Tunja, Alejandro Funeme, le sacó alrededor de 17.000 votos de ventaja al exjuez. Dentro de las fuerzas de Colombia Humana hay quienes ven con buenos ojos al candidato por su experiencia; otros reprochan su ambivalencia ideológica, y otros más, su pertenencia a Ciudadanías Libres, un sector que es independiente pero que coquetea con ramos tradicionales en algunos momentos. De igual manera, hay una precaución por ser una figura que, aunque saca votos, se ha quemado siempre en elecciones, tanto como candidato al Senado como a la alcaldía.

Por otro lado está la figura del joven José Luis Bohórquez, quien salió muy bien posicionado en las recientes elecciones atípicas de la ciudad de Duitama, y fue el “palaso” electoral. En tan solo un mes y pocos días logró sacar 5.305 votos; es decir, el 16,78 % de la votación, quedando de terceras y siendo vencido por el actual alcalde David Ortega por una diferencia de 3.500 votos, aproximadamente. La novedad fue que ese joven, sin maquinaria, sin haber participado en alguna elección anterior, en una campaña contra reloj, impusiera el debate, y lograra semejante votación en una elección apretada.

Del candidato se sabe que tiene 28 años, es abogado, especialista y que estuvo muy activo en el paro nacional. Internamente en la Colombia Humana algunos sectores lo ven como la carta más coherente para ser el candidato por reunir varios requisitos: es joven, viene del paro nacional, profesional y tiene votos. Dicen que si solo en un mes se sacó esa votación, tiene todo para ser la sorpresa en una campaña más larga, y más si se tiene en cuenta que la población votante más fuerte del petrismo son los jóvenes. Sin embargo, no todo es color de rosa: algunas personas dentro del partido lo ven muy biche y sin historia. Otros cuestionan su cercanía con la UP. Y otros expresan que las elecciones a Cámara son muy diferentes a las atípicas y no se debe arriesgar con un desconocido en el departamento.

En todo caso, el debate es y será mas fuerte a medida que se acerque la fecha de decisión. La Colombia Humana tiene dos cartas fuertes y deberá jugar correctamente si quiere lograr al menos una curul por Boyacá. Deberá decidir entre la experiencia de Suárez Vacca y la juventud de Bohórquez. Deberá apostar y ver cuál tiene más acogida electoral. Ambas son dos cartas de dos ciudades con muy buena población en Boyacá.