Boris Johnson en la cuerda floja por fiesta covid

El primer ministro británico Boris Johnson ofreció excusas este miércoles 12 de enero ante el Parlamento por haber participado en una reunión de “trae tu propia bebida” de alrededor de 40 personas en los jardines de su propiedad de Downing Street durante el primer cierre por Covid-19 en mayo de 2020.

El jefe del Gobierno explicó al Parlamento: “Quiero pedir disculpas (...) conozco la rabia que sienten conmigo y con el Gobierno que dirijo cuando piensan que en el propio Downing Street las reglas no se cumplen adecuadamente por parte de quienes las hacen”.

Johnson explicó que lamentaba su comportamiento y aseguró que, en ese momento, pensaba que era una reunión de trabajo: “Cuando entré a ese jardín justo después de las 6:00 p.m. del 20 de mayo de 2020 para dar las gracias a grupos de empleados antes de volver a mi despacho 25 minutos después para seguir trabajando, creí implícitamente que se trataba de un evento de trabajo”.

El primer ministro añadió que no puede anticiparse "a las conclusiones de la actual investigación, he aprendido lo suficiente para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien. Y debo asumir la responsabilidad".

Durante la sesión parlamentaria, el líder del partido laborista, Keir Starmer, lanzó la frase “la fiesta se acabó, señor primer ministro” y declaró que su defensa era tan ridícula que era un insulto para el pueblo británico.

Una “reunión de trabajo” de “trae tu bebida” con decenas de personas

Según un correo recuperado por 'ITV News', alrededor de 100 personas fueron invitadas por Martin Reynolds, el secretario particular principal del primer ministro, en los jardines de su residencia oficial de Downing Street para “aprovechar del clima” y disfrutar de “bebidas en un ambiente de distanciamiento social”. El correo termina con “traigan su propio alcohol”.

Al final, alrededor de 40 personas, incluyendo el primer ministro y su futura esposa, participaron en la reunión mientras los bares, restaurantes y escuelas estaban cerrados en Reino Unido y las familias de los enfermos de Covid-19 no podían ir a visitarlos en el hospital.

El secretario de prensa del primer ministro afirmó este miércoles que Boris Johnson no tuvo conocimiento de este correo.

EXCL: Email obtained by @itvnews proves over 100 staff were invited to drinks party in No 10 garden at height of lockdown to “make the most of the lovely weather”.

We’re told PM and his wife attended, with staff invited to “bring your own booze!”https://t.co/rg34EIkdz2 pic.twitter.com/UORlSwwHJX

— Paul Brand (@PaulBrandITV) January 10, 2022