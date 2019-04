Bonito, famoso y con Madonna; los pecados que Colombia no le perdona a Maluma

Gran indignación causó en redes sociales el lanzamiento de Medellín, canción del paisa junto a nada más y nada menos que la reina del pop; Madonna. Ni Shakira o Carlos Vives han logrado lo que Maluma, en menos de cinco años de carrera, sí pudo. Sin embargo, la gente en Twitter, lejos de celebrar que un colombiano está grabando con Madonna, explotó en total desprecio hacia la canción. Que era muy mala, que la letra carece de creatividad, que Maluma no es artista; básicamente que la canción es una mierda. De repente todo el mundo se volvió crítico musical. Nadie ha bailado reggaetón en una discoteca, todos son amantes de la música clásica y tenían autoridad para dilapidar a Maluma.

A decir verdad yo ni había escuchado la canción cuando veo que mi facebook está lleno de estados en contra de ella. No soy fan de Maluma ni mucho menos. Pienso que es un artista casi que pre – fabricado armado única y exclusivamente para vender. Él hace parte de una industria y detrás de él hay muchos intereses. Sin embargo, es lo mismo que ocurre en cualquier otra industria cuando se hace un producto y hay que comercializarlo. No estoy diciendo que esté mal, porque es algo que ha ocurrido toda la vida y seguirá siendo así ¿Acaso está mal que Maluma haga una música completamente comercial cuyo único objetivo es que la bailen en todas partes? ¿Acaso quienes lo atacan nunca han bailado reggaetón en una discoteca?

Poco o nada me importa la carrera de Maluma o lo que pase con él. El reggaetón ni me asquea ni me encanta; es solo una música más, como lo es el vallenato o el pop. Sin embargo, lo que en verdad me deja pensando es que todo este escándalo se despierte porque a un colombiano le está yendo bien en el exterior. Es como si atacar a Maluma nos diera cierto aire de inteligencia e intelectualidad porque somos muy cultos para que nos guste su música. Lo peor del caso es que la canción habla de Medellín e invita a visitar la ciudad que alguna vez estuvo dominada por el terror del narcotráfico. En algún momento también le dimos palo a Shakira porque se le pegó el acento español y, según dicen, ya no es colombiana pero no somos capaces de ver que Maluma, pese a su éxito, todavía no se olvida que es mas paisa que la arepa y así lo deja claro a dónde sea que vaya.

Lo que pasó con Maluma y su canción es exactamente igual que lo que sucedió cuando Paulina Vega ganó Miss Universo hace cuatro años. En esa época un grupo de mamertos salió a decir que no celebraba una corona como sí celebraban los goles de James o el Nobel de García Márquez. El punto aquí no es si nos gusta o no el reggaetón o los reinados ¿Por qué nos cuesta celebrar que un colombiano triunfe en lo que sea que haga? Ciertamente, somos un país corroído por la envidia y la doble moral. Hoy le tocó a Maluma, pero mañana le tocará a cualquier otro cantante o famoso. Después de todo, el país del Sagrado Corazón necesita indignarse por todo y la belleza, la fama y el dinero aquí son pecado.

