'Bolívar' finaliza como uno de los fracasos recientes más grandes de Caracol

Bolívar, la costosa serie del Canal Caracol, acabará antes de lo previsto. Su episodio final será emitido este viernes 20 de diciembre y se va como un fracaso monumental. El seriado nunca despegó, ni siquiera en sus últimos episodios: en vez de subir, lo que hizo fue hundirse todavía más.

Ayer martes 17 de diciembre obtuvo terribles 6.9 puntos de rating, muy por debajo del mínimo de 12 puntos que todo programa nuevo emitido en prime time debe tener para no entrar en la categoría de bajo desempeño de acuerdo con los estándares de Ibope. Además, su rating de ayer es el más bajo desde que se estrenó y es también uno de los más bajos del horario de las 9:00 p.m. del Canal Caracol en los últimos años. Y eso no es todo, fue superada por la serie Enfermeras de RCN, que obtuvo 8.6, sin contar con que empató en audiencia con la repetición de una novela de hace 15 años (la retransmisión de Los Reyes), que ayer obtuvo 6.9 también.

Si a duras penas Bolívar llegaba a 10 puntos con Yo me llamo (que se fue de vacaciones), ahora sin el impulso del concurso de imitación se hundió todavía más y justo en su semana final. La serie finalizará con un promedio general que se sitúa entre 9 y 10 puntos, uno de los más bajos del horario de las 9:00 p.m. del Canal Caracol en los últimos años. Y si no hubiese sido por el arrastre que recibió la serie de Yo me llamo durante la mayor parte de su emisión, su promedio sería aún peor.

Las expectativas que se tenían para la serie del Canal Caracol eran bastante altas. Primero, por tratarse de un personaje emblemático de la historia nacional. Segundo, por tratarse de la producción más costosa y ambiciosa realizada por el Canal Caracol en su historia (así tal cual era promocionada de forma masiva por el canal y por los medios de comunicación). Sin embargo, la producción no llamó la atención de los televidentes y tampoco tuvo ninguna repercusión.

