Bogotá, septiembre de 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Sintonizo el noticiero que abre con los detalles del cinematográfico atentado del que saliera ilesa la ministra de Defensa Diana Marcela Osorio, en el que resultaron gravemente heridos dos de sus escoltas, exmiembros de las Farc adscritos a la UNP. El atentado parece haber sumido en la más turbia confusión al gobierno del presidente Gustavo Petro, la reacción del ministro del Interior Armando Benedetti, que sindica a miembros de las Fuerzas Armadas que, “son un reducto de la ultraderecha uribista”, como autores del atentado, pareciera fisurar el seno de un alto mando militar integrado por generales que hasta hace un año apenas hacían curso para ascender al grado de teniente coronel y se consideraban hasta hoy una “nueva raza” dentro de las fuerzas militares.

Al mismo tiempo, el ministro Benedetti, superior directo de la nueva Superintendencia de Policía Nacional, advirtió que, si bien se han reconocido los tres nuevos sindicatos del ahora cuerpo civil, antes adscrito al Mindefensa, no se tolerará huelgas en la Policía, como supuestos gestos de solidaridad con las fuerzas militares pues esta ya no es un organismo castrense y ese pretexto no es aceptable. La declaración del ministro pareciera desautorizar lo dicho antes por el superintendente Nacional de la Policía Camilo Romero, quien inicialmente culpó al autodenominado EEPP (Ejército de Engañados Por Petro) grupo clandestino integrado por exparamilitares y ex-Farc, todos expresidiarios de la Picota a los que el entonces candidato prometió un perdón social que el gobierno no ha podido materializar, quienes reivindicaron el atentado con un panfleto.

-Publicidad.-

En el siguiente segmento, el directorio nacional conservador, primer partido de oposición que se sumó a la coalición del nuevo gobierno, difunde un comunicado respaldando con las firmas de la totalidad de miembros de la bancada, que lee en cámara el presidente del directorio, Alfredo Cuello Baute quien afirma vehemente, que el jefe del Estado es el comandante supremo de las fuerzas armadas y eso no puede estar en duda pues se trata de un principio estructural del ordenamiento constitucional, al tiempo que descartó divisiones en instituciones que según dijo, “tienen un mando monolítico incuestionable en manos del señor presidente Gustavo Petro”.

Todas las noticias son angustiosas… A lo anterior se suma un informe especial sobre la huelga nacional de ganaderos que paraliza la Costa Caribe, Huila, Tolima, Meta, Casanare, Guaviare, Boyaca y Santander, en protesta por la prohibición de exportaciones de ganado en pie, y el incremento de la cuota carnícola a las nuevas cooperativas populares, que tienen la misión de entregar un kilo de carne mensual a cada familia, con presentar el nuevo carnet tricolor del Sistema Nacional de Equidad Humana que sustituyó al Sisbén.

Publicidad.

Los ganaderos reclaman una audiencia con la nueva Junta Ganadera Nacional que asumiera las funciones regulatorias del Minagricultura, y operativas del extinto Fedegán, pero hasta la fecha, los 19 miembros designados por el presidente de la República se han negado a reunirse con los huelguistas que reportan billones en pérdidas por la desaparición de exportaciones, mientras según dicen ni siquiera se aprovecha la vertiginosa caída de la tasa de cambio que ahora se fijó por decreto y que a 11.751 pesos por dólar haría fuertemente competitiva nuestra carne en los mercados externos, mientras la rentabilidad se extingue con el nuevo IRAH (Impuesto Rural de Riqueza Colectiva Humana) que graba las tierras dedicadas a la ganadería extensiva con el 30 % anual de las ventas de ganado según la auditoria trimestral de los nuevos inspectores rurales. Enseguida entrevistan a varios miembros de los proscritos comités de ganaderos, que se rehúsan a ser ilegalizados, quienes afirman que los llevarán a la ruina pues terminarán sacrificando vientres para subsistir con precios por kilo que han tocado fondo y no se registraban tan bajos desde el 2001.

En el siguiente bloque noticioso, La ministra de Finanzas y Economía Social Humana Cecilia López, manifiesta que esa cartera presentará para 2024 un ambicioso presupuesto con reajustes humanos que incrementarán el valor del giro mensual de Ingreso Solidario Humano en 200 % y que, de paso, éste se ampliará a dos millones de nuevas familias, con cargo a los excedentes disponibles tras la reducción de personal y pertrechos de las Fuerzas Armadas, que desde la fecha de la elección, hasta el final del ahora ampliado periodo presidencial de 6 años, experimentará una reducción de efectivos del 67 % pasando de 330.000 uniformados en armas, a una cifra que flotará alrededor de 90.000 efectivos distribuidos entre las tres fuerzas. “ese número es más que suficiente, ahora que avanzamos a toda marcha en el sueño de la confederación bolivariana con la hermana República de Venezuela, tal como lo pudimos verificar ayer con la embajadora en Colombia Tibisay Lucena, nuestro canciller León Valencia, y el nuevo embajador de Colombia ante la República Bolivariana, doctor Alexander Vega”, afirmó muy seria la ministra...

_______________________________________________________________________________

En la sección de Farándula, la presentadora muestra la revolución de glamour que ha desatado en Casa de Nariño la jefe de Gabinete Angela Benedetti, quien ha impuesto que todos los funcionarios se vistan con prendas de Esteban African

________________________________________________________________________________

En la sección de Farándula, la presentadora muestra la revolución de glamour que ha desatado en Casa de Nariño la jefe de Gabinete Angela Benedetti, quien ha impuesto que todos los funcionarios de la casa de gobierno se vistan con prendas de Esteban African especialmente diseñadas por el modisto caucano de la vicepresidenta y del presidente…

Para el final, el informativo anuncia entrevista con el director del Centro Democrático Edward Rodríguez, quien tras rechazar tajantemente el atentado, denuncia que todo no es más que un plan populista que facilita aún más el asistencialismo directo, forzando el abaratamiento de los productos derivados de la ganadería, que de paso busca quebrar a los ganaderos y obligarlos a vender baratas sus tierras, mientras el gobierno se empeña en debilitar las Fuerzas Armadas, todo para apuntalar la votación del plebiscito que someterá al escrutinio electoral la legalización de la siembra de hoja de coca y la reimplantación de la reelección presidencial indefinida, de acuerdo al único partido de oposición, ese era el plan inicial del candidato Petro a pesar de que prometió entregar el poder a los 4 años. Según Rodríguez, la caída del 91 % de la inversión extranjera y la evidente fuga de capitales que el gobierno trata de atajar fallidamente con decretos, no permitirá que las medidas populistas alcancen para ganar el plebiscito, y menos con una tasa de desempleo del 37 % con tendencia creciente, que rápidamente se tragará los exiguos recursos del fondo de desempleo creado con cargo a los dividendos de Ecopetrol. “El gobierno más irresponsable de la historia, colapsará ahogado en sus propios caldos, pero de paso se llevará por delante nuestro futuro...”

Cuando ya me parecía que a Edward se le estaba yendo la mano en verborrea sabano-bogoteña, despierto sudoroso, agarro el celular y veo con alivio que apenas empieza la segunda quincena de mayo de 2022 y Gustavo Petro aún no es presidente.

Todavía se puede evitar todo lo qué podría llegar a ser una tenebrosa pesadilla para Colombia; espero que el instinto de supervivencia nacional funcione, y esta tragedia no se desate, porque, francamente, es lo único que nos queda ante las amenazas sistemáticas de un hombre que, sin rodeos y en reiteradas ocasiones, ha explicado detalladamente, cómo acabará con nuestra forma de vida democrática ancestral, que odia con evidente rencor y ha combatido tan ferozmente desde que despuntaba su enconado protagonismo insurgente, durante las últimas 5 décadas de nuestra historia nacional.

@sergioaraujoc