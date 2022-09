Bodega política: la nueva forma de hacer campaña sucia toma fuerza

Por: David Vargas Valencia |

septiembre 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Para muchas personas, es algo nuevo para otras no saben que es, nos entraremos en un contexto en los más amplio posible, mi columna no la puedo realizar solo, no por que no tenga la suficiente redacción, pero sí por la falta de contactos expertos en este tema, de tal manera será una columna de la mano del periodista Roberto Pombo y su programa mis preguntas en los grupos prisa media.

El tema es relevante especialmente en tiempos de elecciones, cuando estás pasan deja de tener relevancia, pero como ya muy pronto estaremos en tiempos de elecciones regionales, desde mi propio concepto me parecía un tema funcional para traer a la discusión.

-Publicidad.-

La forma que el país conoció que existían bodegas políticas en Colombia fue por medio de los famosos Petrovideos que hasta el día de hoy, no nos han dicho que es verdad y que es mentira, en estos videos también se pudo comprobar que en la política para ganar, a veces a que “cruzar la línea ética”.

Las pasadas elecciones fueron las campañas políticas con más bodegas en la historia, pero estas prácticas no son nuevas, el primero en sufrir el ataque de bodegas políticas fue el exalcalde Enrique Peñalosa, en los tiempos de su revocatorias fueron muchas las cuentas en redes que lo atacaron a él como persona y no al mal funcionamiento de su administración.

Publicidad.

Cuando hablamos de bodegas políticas nos imaginamos que es un lugar donde están muchas personas operando por medio de instrucciones, con equipos especializados, pero la realidad es muy distinta para ello, Diego Santos para Roberto Pombo, responde lo siguiente a la pregunta: ¿Qué son las bodegas políticas? “viene hacer una estructura de redes sociales por medio de muchas cuentas, una mayoría de ellas falsas, algunas son verdaderas como la influencer y personas reconocidos en la vida pública”.

El tema de las cuentas falsas tiene tanta relevancia que llevo a suspender un multimillonario negocio, como lo es la venta de Twitter, pues el multimillonario Elon Musk manifestó parar la compra por que el 20 % de las cuentas serian falsas. Para Esteban Ramírez las bodegas “son cuentas de redes sociales difíciles de combatir, se crean y luego desaparecen, son creadas con algoritmos con objetivos específicos”.

Un caso muy particular y que transcendió más allá de palabras y ofensas fue el polémico caso de Daniel Samper, el cual llegó hasta la corte suprema de justicia. En dicha ocasión, el expresidente, siendo senador en ese momento Álvaro Uribe, publicó un tuit en el que acusaba de violador de niños al periodista Samper, estando el caso en la corte suprema el senador no tuvo pruebas como sustentar lo dicho y se tuvo que retratar, pero no todo quedo ahí: las bodegas del uribismo se encargaron de hacer la vida cuadritos a Samper, para Daniel son: “las bodegas son una narrativa que se construye a su favor, atacando violentamente sus opositores o personas que no estén de acuerdo con ellos, fui víctima del uribismo”.

Una voz desde el anonimato nos dio una declaración, cómo es que funcionan, un político costeño con plata pago 2000 mil millones de pesos para la creación de bodegas políticas, que tendrían alrededor de unas 6000 cuentas en redes sociales, divididas en grupos unos para los memes, para videos, para desinformación y para atacar a los opositores.

Tenemos una cantidad de casos de bodegas políticas, “liga del silencio” difundía mensajes uribistas, protegía la imagen del expresidente Duque, ataco medios de comunicación, “Trol center” bodegas presuntamente al servicio del alcalde Daniel Quintero, María Londoño, periodista de Medellín, nos da su opinión: “conocemos que son bodegas políticas de Quintero, cada vez que se le menciona aparecen estas cuentas atacando indiscriminadamente”.

Para cerrar tenemos la opinión del periodista Yohir Akerman, en su columna titulada “Furipetrismo”, nos dio a conocer una estructura clara de que son las bodegas políticas, horas después de haber publicado la columna, empezó a recibir ataques de las bodegas, “al final las bodegas terminan haciéndole daños a los mismos partidos o políticos que las promueven”.

Para Roberto Pombo en su opinión nos deja muy claro el reto para las personas que estamos en los medios de comunicación y mucho más si son serios y representativos su mensaje es el siguiente: “los medios tenemos la obligación de denunciar ataques, comprobar la verdad sobre la información, no permitir que estas prácticas groseras, cargadas de odio, juego sucio, competencia desleal, terminen siendo normalizadas o de lo contrario terminaremos viviendo entre bodegas”.

Comparto profundamente esta opinión de Roberto, incluso personas como yo que no somos comunicadores sociales, pero hacemos opinión nacional, debemos rechazar estas prácticas no apoyarlas en redes, ser más contundentes a la hora de compartir información sobre noticias, ir un poco más allá de lo simple que nos muestran en una pantalla y corroborar la información de fuentes confiables, con reconocimiento público. Muchas gracias por leerme.