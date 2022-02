Berlín se levantó en contra de Putin

Imágenes de la protesta por la paz le dieron la vuelta el mundo en apoyo al pueblo ucraniano. Los ciudadanos de la capital alemana, Berlín, salieron hoy a manifestarse a las calles. Aproximadamente 20 mil personas protestaron en contra de las acciones violentas de Rusia y su presidente Vladímir Putin. Ciudadanos de diferentes edades se dieron la cita por varias horas del día para mostrar su inconformismo hacia la guerra y enviar mensajes de apoyo a las víctimas del conflicto en Ucrania.

Huge demonstration in #Berlin today in support of #ukraine and against #Putin ’s actions pic.twitter.com/nqMfHLVU6Y

This grandmother of six is joining today’s big peace demonstration in Berlin, where 20,000 people are expected. “Grandmothers against war. Peace for #Ukraine and Europe” pic.twitter.com/VTskIVnbek

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) February 27, 2022