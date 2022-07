Bella, el nuevo sencillo vallenato de dos figuras emergentes: Luisfer Luquez y Zummy Gámez

.Publicidad.

Luisfer Luquez es un versátil cantante, nacido en Sabanalarga, Atlántico, que ha venido escalando con paso seguro en la música vallenata. Estuvo al lado del acordeonero Franco Arguelles durante dos años. Fue ganador del programa Se busca intérprete de RCN, con el liderazgo de Silvestre Dangón, quién apoyó su talento y su calidad interpretativa.

En su carrera musical, Luisfer Luquez tiene tres trabajos discográficos: Llévame en tus manos, Qué así sea, De la mano de Dios y ocho sencillos. Sobresalen por la gran acogida del público el tema Insuperable y el más reciente titulado Bella, al lado del acordeonero Zummy Gámez, nacido en San Juan del César, La Guajira.

“Estamos muy contentos con Bella, que es el trabajo que seguimos promocionando en estos momentos, un tema que fue presentado hace dos meses en la ciudad de Bogotá, hemos tenido lanzamiento en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, también en un especial del Canal Regional Telecaribe, así que Bella va escalando, esperamos que mucha gente la escuche, es un tema que Zummy y yo, grabamos con todo el amor y el gusto por la música vallenata”, dice Luisfer Luquez con una emoción que expresa con toda su humanidad.

Bella es un tema lleno de sentimiento, enriquecido con la plenitud del canto de Luisfer Luquez, él la enriquece con matices diversos, al tiempo que narra el amor y pasión por una mujer de encanto. Una canción rica en armonías, con arreglos que dan fuerza a la línea melódica. Las notas que produce Zummy Gámez aportan carácter, es una verdadera invitación a la parranda. Una digitación limpia que evidencia su virtuosismo, años de estudio, respeto y dedicación por su instrumento.

Bella fue grabada en Valledupar en los estudios de Javier Mugno, productor de reconocida trayectoria, quien estuvo a cargo de las últimas cuatro producciones de Diomedez Díaz. Nombres como Silvestre Dangón y Jorge Oñate, también han grabado en los estudios de Javier Mugno.

Una dupla profesional

Zummy Gámez nació en San Juan del César, la tierra del desaparecido Juacho Rois, uno de sus referentes, del que recoge sentimiento, gracia y cadencia que imprime a su acordeón. Es ingeniero eléctrico, carrera que lleva en paralelo con la música. “Conozco a Luisfer desde hace mucho tiempo, cuando un tío mío, Orlando Britto, tocaba con Franco Arguelles, mi tío Orlando le comentó de mí, se hicieron los contactos y comenzamos a trabajar juntos. Los dos tenemos algo en particular, que además de ser profesionales, nos encanta la música, eso lo llevamos en el corazón y vamos a seguir trabajando por nuestra música y nuestro talento”, expresa Zummy Gámez con un firme acento de su tierra guajira.

Luisfer Luque es abogado de profesión y asesor jurídico. Decidió hacer dupla con Zummy Gámez en un momento en que las historias sobre encierros y pandemia era una noticia de lejanías. “Sé que comenzamos en un momento difícil, pero estábamos decididos a grabar, dimos a conocer el tema Insuperable en plena pandemia, sonó muy bien en muchas emisoras de Colombia y en el exterior, también hicimos un videoclip, que grabamos en la población de Piojó, Atlántico, la recepción fu magnífica. Ahora estamos con Bella, va por buen camino también, es un tema que me fascina y quiero que todos lo escuchen”, dice Luisfer Luquez.

Cuando Luisfer Luquez tenía cinco años, el juego que más le divertía era crear un conjunto vallenato en el patio de su casa. Cualquier olla, caldero, cucharón, tapa o palangana eran los instrumentos que lo acompañaban mientras él entonaba con pasión, versos de Diomedez Díaz, Poncho Zuelta o Rafael Orozco. Su amor por la música fue desde niño. En la calle 16 de Sabanalarga, lugar donde está la casa de sus padres, los vecinos lo recuerdan como un talento excepcional, un talento que hoy centra su atención en hacer música propia.

“Fijate en esto —agrega Luisfer Luquez— durante la pandemia organizamos un video concierto en el que hicimos unos temas clásicos del vallenato y no tuvimos tanta aceptación. Eso fue diferente cuando presentamos Insuperable o el caso ahora de Bella. Eso nos dio a entender que debíamos continuar haciendo música propia, música nueva, creo que uno compite es con uno mismo, por eso yo creo que me ha ido bien. Nunca me fijo en lo que hacen los otros, sino lo que hago yo y lo que puedo hacer por mi música. Estoy convencido que con mi compadre Zummy Gámez vamos a cosechar más éxitos, porque hacemos canciones para la gente, para que la sienta, la goce y la baile. Estamos preparando ahora un nuevo sencillo que presentaremos en agosto, será una sorpresa, pero garantizo que será un hit porque la hemos trabajado con pasión con gusto y con mucha creatividad”.

Zummy Gámez está convencido de que hay que abrirle camino a los nuevos compositores que hacen letras magníficas: “Esa es nuestra propuesta, hacer música propia, en la que entreguemos parte de lo que somos, lo que hemos vivido, de dónde venimos. Es nuestro aporte para que el vallenato se expanda, alcance un nuevo público y se siga disfrutando de un aire que es orgullo del Colombia”, concluye.

El tema Bella es del compositor Arlín Arguelles. Expresa en sus líricas historias marcadas por el amor, pero también deja en sus versos la pasión por el vallenato: Como Diomedes y las notas de Juancho, en mi folclor son insuperables, escribe para Insuperable, un homenaje a este par de juglares ya desaparecidos. En su propuesta, Arlín Arguelles aborda temas recientes como el uso de la tecnología y las redes sociales: Soy una víctima de tu mirada y tus fotos de instragram. Hay espacio para la exageración y la hipérbole que enamora: Te voy a acusar con Dios, por meterte en mi corazón, y vivir tan tranquilita, allí mi corazón, sin pagar arriendo, expresa en Bella, la cadencia de un vallenato original que se va abriendo espacio entre los grandes del género.

El video de Bella fue rodado en las playas de Santa Verónica. Un paisaje exuberante, la plenitud del paisaje, magnos atardeceres que se integran con las escenas románticas y declaraciones de amor ante la mujer que se sueña. Eso es Bella, el nuevo sencillo de Luisfer Luquez y Zummy Gámez que cautivará a los amantes del buen vallenato.