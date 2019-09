Bebé de tres meses habría muerto por abuso sexual

Gran conmoción ha causado el fallecimiento de una bebé de tan solo tres meses de nacida en la clínica Los Almendros, de Soledad, Atlántico. Según los médicos la niña presentaba marcas en sus genitales que podrían indicar abuso sexual. El caso está en investigación para determinar si hubo o no abuso. El director de la institución médica aseguró que, además de los signos de presunto abuso sexual, la menor presentaba serios problemas como desnutrición, alteración del ritmo cardíaco y taquicardia.

Las circunstancias en que la bebé fue llevada a la clínica también son confusas. Después de que murió las autoridades conocieron que la mujer que originalmente la llevó y se presentó como su madre, no era tal. La mujer que llevó a la niña resultó ser prima de su padre biológico. Según el hombre, junto a su mujer decidieron entregar a la bebé porque creyeron que tendría un mejor porvenir. “Yo le dije ‘ay, Isabel, cuídamela’, ella me dijo ‘eso ni me lo digas, porque la niña aquí mejor no puede estar’. Nosotros nos creíamos lo que ella nos decía” contó la madre biológica a Noticias Caracol.