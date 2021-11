Bautizar, vexibilizar y heraldizar las manzanas

Por: CÉSAR CURVELO |

noviembre 11, 2021

Laboré unos diez años en el edificio Centro Ejecutivo 1, ubicado en el jailoso, famoso y cachetoso barrio El Prado, de Barranquilla. De manera figurativa, la estructura de la construcción es nalgona en la parte de abajo y tetona en la de arriba, de tal forma que se estrecha hacia la mitad, o sea la cintura. Por esto se le conoce, de manera popular, como “miss universo”. Para efecto de tocar el tema de marras, cabe decir que por el mismo sector se encuentran cuatro manzanas con nombres avialígenas. Digo avialígenas puesto que los “ancestral-precolombinistas” llamamos Avia Yala al continente, denominación dada por el pueblo originario kuna que, contra viento y marea, sobrevive en el Tapón del Darién, frontera colombo-panameña. De ninguna manera son “indígenas”. Que fueran confundidos con los hindúes por la crasa ignorancia de los conquistadores es otra cosa.

Se deduce lo de los títulos de las manzanas porque en cada una de ellas hay edificaciones multifamiliares con apelativos Mocaná, Cayacoa, Arawak y Sugamuxi. Argumentemos las designaciones, una por una.

Mocaná, esquina sureste calle 75 con carrera 54: era el pueblo caribe asentado donde hoy están los municipios de Tubará, Galapa, Usiacurí, Baranoa, Malambo, Puerto Colombia y Piojó, en el departamento del Atlántico.

Cayacoa, esquina sureste calle 74 con carrera 54: fue un cacique caribe taíno de la isla Borinquen, donde dominaba la parte oriental a la llegada de los españoles en 1492.

Arawak, esquina sureste calle 75 con carrera 53: eran tribus que se encontraban asentadas en las Antillas a la llegada de los españoles en el siglo XV.

Sugamuxi, esquina sureste calle 75 con carrera 55: fue un gobernante muisca de la época en que llegaron los españoles. En lengua chibcha significaba "El Encubierto".

Para el tiempo de descubrimiento de estos topónimos ya había escrito los libros El vecinalismo y Revolución Vecinalista, este último editado en Bogotá. Por eso de estar metido a analista de los vecindarios, me llamó la atención este hecho. De aquí surgió la idea de poner un denominativo propio a las unidades vecinales de las que he venido hablando, lo cual en efecto empezamos a promover en la Asociación Participativa de Familias por Manzanas de Colombia, un inquieto grupo cívico conformado en 2006.

Comenzamos con el barrio Lucero, en el que un bloque cuadrilátero de viviendas se bautizó como Solano debido a que había un taller publicitario así registrado por Javier Solano, hijo del profesor y pintor Marceliano Solano, quien a la sazón había ganado, en 2001, el concurso oficial de diseño de la bandera y el escudo del municipio de Puerto Colombia, aledaño a la Puerta de Oro. El señor Marceliano se refrescaba del calor tropical de La Arenosa con una que otra fría en la tienda esquinera de mis padres en la que a veces me tocaba atender, de tal manera que alcancé a conversar con este profesor de pintura y, como dicen por ahí, algo queda charlando.

Es entonces muy probable que de aquí haya surgido el proyecto de diseñar las banderas en vecindarios del barrio Lucero. En 2010 propuse a niñas y niños, luego de un concurso de pintura, que esbozaran banderas de los bloques de viviendas, basadas en datos recopilados sobre ellas. Una de las que me presentaron fue la de la susodicha Solano, diseñada por Pablo Mesino Vergara, quien por ese entonces era un niño de unos 13 años. Bastante original por cierto. Fue así que me sentí muy motivado y salí a recorrer el barrio. De acuerdo a indicaciones de vecinas y vecinos, bosquejé buena parte de los estandartes presentados en el libro 1° Lucero, el cual está en el portal autoreseditores. Esta obra también presenta propuestas de escudo en la contraportada, puesto que de plus también se nos ocurrió esto.

La ocurrencia de los escudos se dio por un estudio sobre las comunas suizas. Hay unas que tienen pocos habitantes y, sin embargo, cuentan con su escudo respectivo. Para quien lo considere, puede ver los símbolos heráldicos de las comunas de Berna, en Wikipedia.

Cabe agregar que mis estudios pictóricos sirvieron de soporte a la tarea. Durante 1976 cursé un año la asignatura de publicidad en décimo grado. En 1977 recibí clases de pintura vocacional en la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad del Atlántico. También, por 1978, hice el curso de dibujo de Modern School, por correo. Como complemento a lo anterior, me puse a leer sobre la vexilología, que es la ciencia de las banderas, y también sobre la heráldica, que es la de los escudos.

Una bandera y un escudo serán necesarios para identificar tu unidad vecinal ante las otras del barrio, o zona, o localidad, o comuna, o municipio o distrito, en especial cuando se realicen juegos vecinales promovidos por instituciones gubernamentales. Que esperamos que algún día los organice un gobierno vecinocrático, claro está.

Te invito a que convoques a vecinas y vecinos con el objetivo de llevar adelante un proceso cívico y comunitario de simbolización en tu vecindario. ¡Propón un nombre propio para tu manzana!

¡Vexilibiza y heraldiza tu unidad vecinal!

Así podrás decir que tu manzana es sana y de ninguna manera malsana.