Bandera blanca de Irán a Colombia, tras fuertes declaraciones de Diego Molano

En la visita de Iván Duque a Israel, el ministro de Defensa, Diego Molano, no tuvo reparo en referirse a Irán, un país enemigo de Colombia al ser un aliado del régimen de Nicolás Maduro y financiador del grupo terrorista Hezbolá. La salida en falso de Molano, el presidente no tuvo otra opción que rectificar las declaraciones de su ministro ante la posibilidad de una reacción de Irán que estuvo en silencio durante 48 horas.

Mohamad Ali Ziae, embajador de Irán en Colombia, se pronunció finalmente en un comunicado en el que declaró que Colombia e Irán son países amigos con una relación histórica por lo que la destrucción de la relación diplomática no beneficia a nadie. El embajador no negó la relación que Irán tiene con Venezuela, al contrario, destacó que es una relación que se encuentra creciendo cada día más y declaró que esta no constituye una amenaza para ningún país, incluyendo a los países de América Latina.