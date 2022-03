Baldado de agua fría para Óscar Iván Zuluaga: su suerte en manos de Fico Gutiérrez

.Publicidad.

La afinidad de Federico 'Fico' Gutiérrez con las propuestas e ideales del Centro Democrático son cada vez más evidentes con la adhesión de pesos pesados del urbismo a su campaña presidencial. Además, las directivas del partido ya le hicieron saber su decisión al candidato Óscar Iván Zuluaga, en caso de que Fico gane la consulta de Equipo por Colombia este 13 de marzo, deberá desistir de su candidatura presidencial y aliarse a el exalcalde de Medellín. La instrucción del partido no fue bien recibida por Zuluaga que esperaba llegar hasta el final como candidato presidencial y quien también acaba de escoger como fórmula vicepresidencial a Alicia Eugenia Silva.

Este sería un cambio de estrategia del Centro Democrático, producto de que la campaña de Zuluaga todavía no se ha disparado como lo demuestran las encuestas en las que no sale muy favorecido, siendo un riesgo que la derecha no quiere correr.

