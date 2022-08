Aureliano no es Isidoro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Si Felipe González es referencia de un gobierno de izquierda, en lo que toca a las fuerzas armadas, Felipe González no hizo una purga

En la primera entrevista concedida por el recién electo presidente de Colombia, al portal Cambio, como novedad, reveló que preguntó al expresidente Felipe González sobre el manejo que tuvo con el ejército franquista, siendo gobernante, en el camino de la “transición hacia la democracia española". No dio muchos detalles de la respuesta que le dio González, pero sí dijo que recibió varios consejos del exmandatario español.

Aterrizando la anécdota a la realidad de los desafíos que tiene como comandante en jefe de la fuerza pública, solo se limitó a decir que “el ejército debe entrar en el clima de la transición”. En su momento, pareció sorprendente el uso de la palabra “transición”, tanto como el hecho que Coronell, siendo tan incisivo y perspicaz, no lo interpelara para pedirle claridad. Justo en ese instante, fue inevitable relacionar lo escuchado con lo que el candidato Petro declaró -semanas antes a su elección- en una entrevista en el diario El Tiempo, precisamente respecto a las FF MM: “buscaré que se transformen en un ejército del pueblo y democrático”.

Visto lo visto, hay que dar por sentado que el llamado “cambio” no es otra cosa que la imposición de un nuevo orden en Colombia. No cabe duda. Una nueva disposición del poder que va a afectar la libertad económica, la propiedad privada y va a conllevar el desmonte de las actual Fuerza Pública. A propósito de este último punto, convengamos en algo concreto: si repasamos la historia, ningún movimiento de cúpula, ni la peor crisis de la institución, que se rememore, ha provocado la salida de 22 generales de la Policía. Tampoco se recuerda la salida de 48 generales y almirantes.

Pero eso no para ahí. No hay antecedentes de la ruptura de regla en los ascensos. Esa obcecada determinación de nombrar subdirectora, por encima de la sucesión normal de la jerarquía, a Yackeline Navarro Ordoñez, no tiene precedentes. Da escozor lo que en concreto significa, justamente, la supresión la de seis cursos de ascenso en la institución, muchos de ellos con curriculum de servicios distinguidos, y 4 de ellos considerados como los mejores oficiales de inteligencia de Colombia. A eso se suma que el nombramiento de un exguerrillero en la Dirección Nacional de Inteligencia, todo indica que va con la misma traza por la Dijin, la Dipol y la Polfa. Es decir, bajo el pretexto de superar la doctrina del enemigo interno y del externo, imperará el hampa.

Con eso y todo, da grima leer a quienes recuerdan como Rudolf Homes, la historia de Felipe González cuando era “alias Isidoro” y operaba en la clandestinidad conspirando contra Franco, para expresar la añoranza de que el gobierno de Petro sea como el de González. ¡Qué ilusos y qué desubicados! Hay un esclarecedor contrapunto en la historia. Lo primero que hay que hacer es rechazar lo que es una de las tantas falacias a las que recurre Petro para imponer sus ideas, pues los gobiernos que le anteceden no fueron dictaduras, por tanto, no son comparables con el régimen franquista español.

Aun si quisiéramos tener en Felipe González, una referencia de un gobierno de izquierda, encontraremos que, en lo que toca a las fuerzas armadas, Felipe González no hizo una purga. El proceso de la “transición” no acometió ninguna depuración o demerito contra miembros de la antigua “Brigada Político Social”. La mayoría de sus integrantes continuaron con sus carreras en la policía española. La mayoría, como el recordado comisario Roberto Conesa (al frente de la BCI), continuaron su carrera y gran parte de los altos mandos policiales nombrados en los años 1980, procedían de la brigada político-social de Franco.

Que en medio de la complicada situación de seguridad que vivimos en todo el país, la poda de Petro dejara por fuera a todos los generales con experiencia en el área de inteligencia, debe ser un escándalo. Y en términos de seguridad nacional, nos pesará.

Hay que decirlo con claridad, Petro va a desmantelar lo que conocemos como FF MM, para lograr su objetivo viene desplegando una efectiva propaganda de criminalización de las instituciones, para deslegitimarlas y finalmente apunta a derruir su cohesión interna. Esto último es ya una realidad con la citada Purga.

Imposible no formular algunas preguntas y aventurar una conclusión anticipada. ¿A cuál transición nos conducen? ¿Detrás de qué van? ¿Hay algún jugoso negocio envuelto en el desmantelamiento del Ejército? ¿Con el pretexto de la paz y la supuesta ausencia de enemigos, suprimirá las fuerzas militares como lo hizo Costa Rica?

A la espera de respuestas, es forzoso concluir que, si la historia nos enseñó que, ya a la cabeza del gobierno español, Felipe González, en efecto dejó de ser Isidoro para agigantarse como un gran estadista, en lo que vamos de Petro, triste y simplemente sigue siendo Aureliano...

