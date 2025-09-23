Así son los embudos viales que vuelven caótica la vida de la gente en Suba

Suba pasó de ser semirural a la localidad más poblada de Bogotá, pero sus vías siguen iguales y generan trancones que le complican la vida a la gente

Por: Cesar Espinosa |

septiembre 23, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Suba, una localidad atrapada en sus propios trancones

Suba pasó de ser una zona semirural a una de las localidades más pobladas de Bogotá, pero sus vías siguen siendo prácticamente las mismas. El crecimiento poblacional fue acelerado, mientras que la infraestructura vial no avanzó al mismo ritmo, generando auténticos “tapones” que bloquean la movilidad y sumen a sus habitantes en un caos sin fin.

Los grandes tapones de Suba

La calle 153 y el Hospital de Suba

En la zona del Hospital de Suba existe una reserva vial que permitiría ampliar la calle 153 desde el barrio Las Mercedes hasta la carrera 99. Sin embargo, la vía se llenó de edificios y conserva la misma infraestructura de cuando el sector era semirural. Hoy este tramo es un cuello de botella crítico que afecta a todo el sector.

La ALO Norte y la Avenida Suba

Mientras la calle 139 sí atraviesa la franja de la ALO Norte, la Avenida Suba no logra hacerlo en un tramo de apenas 300 metros, lo que evidencia la falta de voluntad política para dar soluciones reales. Al occidente de esta reserva vial, el panorama es caótico: trancones eternos, semáforos mal sincronizados, huecos y buses zonales del SITP transitando por calles de barrio que no soportan ese tráfico. En hora pico, el trayecto hasta la zona de la ETB en Tibabuyes puede tardar más de 30 minutos para un recorrido que debería durar menos de 10.

El embudo de la calle 136

Entre la carrera 96A y la carrera 95A, un parqueadero ocupa parte de una vía que originalmente era doble carril. Hoy solo cabe un vehículo a la vez y el sector sufre un trancón permanente de apenas una cuadra, un problema que podría resolverse con voluntad política.

La calle 152 y la avenida La Campiña

Entre la carrera 101A y la 96A, el trancón se debe a la reserva vial de la avenida La Campiña o carrera 99. Aunque parte de la franja fue ocupada por edificios, todavía es posible rescatar tramos que permitirían conectar barrios como Turingia y El Pinar de Suba, y así desembotellar buena parte de la localidad.

La avenida Ciudad de Cali y la reserva Van der Hammen

El tramo pendiente entre la calle 159 y la calle 170 con la carrera 92 es otro gran tapón. Se argumenta que no se construye porque atraviesa la reserva Van der Hammen y bordea la quebrada La Salitrosa. Sin embargo, hoy la zona está ocupada por potreros y parqueaderos. Lo urgente es reforestar la ronda de la quebrada y habilitar la vía para aliviar la saturada carrera 92. Además, en el barrio Suba Salitre se permitió construir un paradero del SITP en plena área de reserva, lo que solo generó más trancones.

La calle 132 o Avenida Tabor

La construcción de la avenida El Rincón entre la Ciudad de Cali y la Boyacá fue un avance. Sin embargo, el tramo de apenas 450 metros entre la Ciudad de Cali y la reserva vial de la ALO Norte es hoy un embudo permanente. Barrios como Villa María, Alcaparros y Aures I quedaron bloqueados porque la vía no se amplió. Si la avenida El Rincón–Tabor se hubiera proyectado desde la reserva de la ALO, la movilidad sería otra en esta parte de Suba.

Un llamado a las autoridades

Los habitantes de Suba piden a la alcaldía local, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y a la Empresa de Movilidad de Bogotá (EMV) que se prioricen estos tramos viales. Aunque pequeños, podrían cambiar la movilidad en la localidad más grande de Bogotá, y también la más trancada.

