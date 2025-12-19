- Así será el partido de despedida de Yepes, jugando ente amigos y leyendas en el Pascual Guerrero

Entre la familia elegida del icónico capitán de la Sele para despedirse en Cali está el Pibe, el Tono, Drogba, Trezeguet y muchos más

Cali se alista para una noche que no cabe en el marcador ni en las estadísticas. El próximo 20 de diciembre, cuando las luces del estadio Pascual Guerrero se enciendan, no será para ver un partido cualquiera, sino para acompañar a Mario Alberto Yepes en una celebración que resume una carrera hecha de liderazgo, respeto y vínculos que trascendieron el fútbol. Capitanes Legendarios será el nombre de ese encuentro que funciona más como un abrazo colectivo que como una despedida formal.

Yepes, uno de los defensas más queridos y respetados de la historia reciente de la Selección Colombia, decidió cerrar el círculo rodeado de su “familia elegida”: amigos, compañeros y rivales que se convirtieron en parte esencial de su camino. Futbolistas con los que compartió vestuarios, batallas deportivas y silencios de camerino, pero también cenas, risas y lealtades que no se rompen con el paso del tiempo ni con el cambio de camisetas.

El Pascual Guerrero no fue escogido al azar. Cali es una ciudad clave en la historia de Yepes, el lugar donde se formó, se hizo campeón, disputó una Copa Libertadores y consolidó el carácter que luego lo llevaría a convertirse en capitán de la Selección Colombia y referente en el fútbol internacional. Volver allí es una manera de regresar al origen, de rendir homenaje al lugar que lo vio crecer y que hoy lo recibe para celebrar lo construido.

En la cancha se reunirán varias generaciones que marcaron época. Por un lado, los campeones de la Copa América de 2001, aquella selección que le devolvió la alegría a un país golpeado y que escribió una de las páginas más recordadas del fútbol colombiano. Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y el maestro Francisco Maturana estarán presentes como símbolos de una camada que entendió el fútbol desde la solidaridad y el sentido de grupo.

También dirán presente los protagonistas del Mundial de Brasil 2014, otra generación que dejó huella y reconectó a Colombia con el escenario global y entre ellos Faryd Mondragón, Camilo Zúñiga y Abel Aguilar representan ese equipo que volvió a unir al país alrededor del fútbol. Todos ellos compartieron con Yepes no solo partidos decisivos, sino una idea común de compromiso y pertenencia.

La lista se amplía con figuras del fútbol internacional que fueron compañeros o rivales y que terminaron convertidos en amigos. Didier Drogba, David Trezeguet, Ariel Ortega y Javier Saviola son parte de ese mapa global que Yepes fue construyendo a lo largo de su carrera en Europa y en torneos internacionales. Presencias que hablan del respeto que supo ganarse dentro y fuera de la cancha, incluso entre quienes defendían otros colores.

Los mejores amigos del icónico defensa de la Selección Colombia son su familia elegida para el partido de despedida.

A ese grupo se suma una constelación de glorias del fútbol colombiano que marcaron generaciones y estilos distintos, pero que comparten un mismo lenguaje cuando se trata de hablar del juego. Radamel Falcao García, Carlos “El Pibe” Valderrama y Faustino Asprilla encabezan ese reencuentro de ídolos que, más allá de la nostalgia, celebra la vigencia de una historia común.

El espíritu del partido está lejos del tono solemne de una despedida tradicional. Se trata de un homenaje vivo, de una reunión convertida en espectáculo, donde el fútbol funciona como excusa para celebrar la amistad y los lazos que se eligen. Esa idea conecta con la esencia de Buchanan’s, la marca que acompaña el evento y que ha hecho de la celebración de las familias construidas —esas que nacen de la lealtad y el tiempo compartido— una parte central de su mensaje. En la noche caleña, Buchanan’s 12 y 18 estarán presentes como símbolos de esos brindis que no celebran trofeos, sino caminos recorridos juntos.

Yepes ha sido claro en el sentido del encuentro: no es un adiós, sino un agradecimiento. A la gente, a los amigos, a quienes hicieron parte de su historia en diferentes etapas. Esa mirada explica por qué el evento despierta tanto interés entre los aficionados, que no solo irán a ver fútbol, sino a participar de una celebración emocional, cargada de memoria y afecto.

Capitanes Legendarios también se inscribe como uno de los grandes eventos que anticipan la Feria de Cali, convirtiéndose en una cita imperdible para la ciudad y para los amantes del deporte. Las boletas, con precios que oscilan entre los 70.000 y los 140.000 pesos, permiten que miles de personas sean testigos de una noche que promete quedarse en el recuerdo.

Al final, el cierre para una carrera como la de Mario Alberto Yepes no podía ser un silencio ni un discurso de despedida. Tenía que ser un partido, una cancha llena de amigos y un brindis compartido. Con los de siempre. Con la familia que se eligió.

