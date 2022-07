Así se vivió el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas en el Guaviare

Miraflores, Guaviare. Del 20 al 24 de julio, se realizó en Miraflores, Guaviare, el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas, en este espacio asistieron lideresas y líderes indígenas de las Asociaciones de ASATRIMIG, CRIGUA II, ASOPAMURIMAJSA y ASOMAUCOWOT.

El primer encuentro incluyó la historia de las asociaciones como espacio de reflexión para determinar las fortalezas y oportunidades de mejora, de igual manera se desarrolló el encuentro de mujeres que incluyó un proceso de formación sobre los derechos indígenas y las propuestas de las mujeres del Guaviare frente al Movimiento de Mujeres Indígenas Defensoras y Protectoras de la Amazonía OPIAC, este momento cerró con la elección de la coordinadora indígena para el departamento del Guaviare, el desarrollo del 5to festival gastronómico y artesanal y el primer “Warubo-suarimajsa”.

“Este primer encuentro muestra el gran liderazgo de las mujeres indígenas en el Guaviare necesitamos fortalecernos ya que son muchos los problemas a las que nos enfrentamos las mujeres: violencias sexuales, físicas, psicológicas, nuestras comunidades aún viven en medio de un conflicto armado que no hace parte de nuestra ancestralidad. Por ello, hoy agradezco la confianza que me han brindado las mujeres del departamento, les pido a todas me ayuden durante este cargo para que emprendamos el mejoramiento de la participación de las mujeres indígenas en todos los espacios que podamos”, así lo expresó Mayorly Fandiño, la recién elegida para ocupar el cargo de la Coordinación Departamental para la Mujer Indígena en el Guaviare.

Las sabedoras, las jóvenes, lideresas y niñas participantes del encuentro celebraron con alegría y entusiasmo el desarrollo de este primer encuentro de mujeres, proponen dar continuidad a los procesos de formación de las mujeres, acción que les permitirá defender los derechos de las mujeres indígenas y fortalecer sus estructuras organizativas propias. Así mismo, solicitan establecer el reglamento y las funciones de la actual Coordinación Departamental para la Mujer Indígena en el Guaviare, trabajo en el que se comprometen a trabajar colectivamente.

“Las mujeres muestran hoy su gran liderazgo y nos presentan la importancia de los espacios propios indígenas para las mujeres. Es de gran alegría para ASATRIMIG saber que contamos con una mujer electa que se encuentra en el municipio de Miraflores, sabemos que su responsabilidad es a nivel departamental, pero también confiamos en que su acción permita que las mujeres que ocupan este territorio de Miraflores, entre otros territorios apartados, alcancen una mayor visibilización y participación en estos escenarios departamentales, necesitamos que todas las mujeres del departamento tengan igualdad de oportunidades para la participación, aún con las fuertes dificultades de acceso y comunicación que representan estos territorios tan retirados de la capital del departamento. Agradezco la participación de la OPIAC a través de la Coordinadora de Mujer Fany Kuiru y su equipo profesional, su participación ha sido muy valiosa en este espacio”, de esta manera lo expresó Isidro Lomelindo, Presidente de la Asociación ASATRIMIG.

“Felicitamos y celebramos la elección de la nueva coordinadora de mujer indígena departamental, para CRIGUA II es muy importante apoyar y seguir caminando con las mujeres indígenas para que sigan su proceso de fortalecimiento, ya que esto a su vez, fortalecerá nuestras estructuras organizativas propias del departamento. Como Asociación ratificamos la elección de la lideresa e invitamos a todas las mujeres de los diferentes procesos, para que se unan y la ayuden a desarrollar con todo el esfuerzo este importante cargo”, preciso Plinio Pachón, presidente de la Asociación CRIGUAII.

“De parte de la OPIAC y la Coordinación de Mujer, Niñez y Familia nos encontramos muy contentas de haber participado y apoyado a las mujeres del Guaviare en este primer encuentro, abrazamos la elección de la lideresa Mayorly Fandiño, de nuestra parte tendrá todo el apoyo para el desarrollo de su gestión. Hoy reconocemos la importancia de las lideresas del Guaviare para seguir en este caminar de fortalecer el Movimiento de Mujeres Indígenas Defensoras y Protectoras de la Vida y de la Amazonía OPIAC, esta es la oportunidad para definir una ruta de trabajo y accionar conjunto. ¡somos mujeres indígenas en movimiento, somos amazonia viva!”, recalcó Fany Kuiru, Coordinadora de Mujer, niñez y familia de la OPIAC