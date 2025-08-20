Así se lleva la lucha por desestigmatizar la marihuana y convertirla en industria colombiana

Por: Paola Plazas Rios |

agosto 20, 2025

En audiencia pública citada por el Sindicato de Trabajadores del Cannabis (Sintrabacann) y desarrollada en el Concejo de Bogotá, reunió a concejales de la bancada cannábica, representantes de pueblos indígenas, expertos en salud, académicos y organizaciones del sector del cannabis de diferentes partes del país como Bogotá, Cali, Medellín y Cauca. Asimismo, hizo presencia lideres de organizaciones de Argentina y Chile.

Se discutió sobre la urgencia de la regulación del cannabis en el país, lo anterior por su potencial industria y capacidad de variedad en productos que pueden desarrollarse de este, en especial el cáñamo, una de sus variedades con bajo contenido de THC (tetrahidrocannabinol), que puede transformarse en fibras para textiles, papel, cuerdas y bioplásticos, así como en insumos para la construcción sostenible y ecológica.

Paralelamente en la salud, asistentes destacaron los aportes en el uso terapéutico para el manejo del dolor crónico, la ansiedad, el insomnio, la depresión y otros padecimientos, así como en el alivio de síntomas asociados a tratamientos oncológicos. Organizaciones pidieron una regulación clara y prácticas orientadas a la reducción de riesgos. Este último, mediante la pedagogía, con el fin de socializar a los colombianos las múltiples funcionalidades industriales que puede tener el cannabis como producto legal y no solo como un producto de consumo. Además, dicha pedagogía sirva para crear conciencia frente a los riesgos que puede generar en la salud su consumo indebido y excesivo. En ese sentido, se insistió en la necesidad de aprovechar de forma responsable y segura, de manera que proteja la salud pública y, a la vez, impulse la economía y el desarrollo de una industria sostenible.

“El cannabis, cuyo uso más reconocido por la población es en la medicina alternativa y consumo, es también una materia prima versátil que sirve para la elaboración de cosméticos, alimentos, aceites esenciales, biocombustibles y bioinsumos agrícolas, generando así oportunidades para cadenas productivas sostenibles” señaló, Juan Andrés Leguizamo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Cannabis (Sintrabacann).

Finalmente, se coincidió en que el desarrollo de esta industria debe impulsarse a través de un modelo económico lícito que conecte Industria, salud, control de riesgo y empleo. La audiencia concluyó con un llamado a dejar atrás los estigmas y reconocer al cannabis como un recurso valioso para la economía, capaz de aportar bienestar y desarrollo.

