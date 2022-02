Así me estafaron a través de Claro y WinSport+

Por: Andrés Hernández |

febrero 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Como cualquier colombiano cuento con un servicio de televisión con Claro Colombia, más que por gusto por necesidad. Nunca he sido apasionado por el fútbol y mucho menos estaría despuesto a pagar casi $30.000 por la suscripción a WinSport+ y ver el paupérrimo fútbol colombiano.

Sin embargo, el día de hoy 4 de febrero me sorprendí al recibir varios correos de Claro en donde me daban la bienvenida a "Claro Video", un servicio que no tengo ni idea qué es y ni me interesa, sumado a otro email en el cual se me decía que una suscripción a WinSport+ había sido activada y que me cobraban $29.900 mensuales "con cargo a la forma de pago que seleccionaste", cosa que nunca hice. Unas horas más tarde un correo llegó diciendo que un dispositivo había sido activado en mi cuenta de Claro Video. En palabras más palabras menos una suplantación de identidad.

-Publicidad.-

Publicidad.

Inmediatamente ingresé a la supuesta cuenta de "Claro Video", después de enterarme un poco mejor de lo que era, trate de ingresar recuperando la clave y la sorpresa que me llevé fue que al interior de la plataforma se encontraba activo el servicio de WinSport+ y ya me estaban cobrando los $29.900. Lo cancelé inmediatamente (sin embargo no se puede cancelar este mes) y cambie nuevamente las contraseñas e instauré una petición a los de Claro para que miren qué está pasando y no se me cobre el dinero.

Hoy me di cuenta afortunadamente a tiempo y espero la diligencia de Claro para que no me sea cobrado este servicio que no contraté, pero lo preocupante de esto es que le pase a los papás de uno, a los abuelos o a personas que simplemente no están pendientes o creen que es una promoción y terminan siendo estafados con servicios que ellos nunca contrataron. Esto para mi fue una estafa que se está cometiendo a través de Claro y WinSport+, empresas que deberían hacer más para evitar que esto suceda.

¡Espero que no le pase a usted!

Le puede interesar: