Así mató Ucrania a generales rusos con ayuda de Estados Unidos

La inteligencia proporcionada por Estados Unidos al Ejército ucraniano permitió ubicar a varios generales rusos cerca de las líneas de frente, afirmó el miércoles (04.05.2022) el New York Times, citando fuentes anónimas en Washington.

Los esfuerzos en inteligencia de Washington para ayudar a Ucrania en los combates estuvieron "concentrados en la determinación de la localización y otros detalles sobre los cuarteles generales móviles del Ejército ruso, que se moviliza regularmente", escribió el diario estadounidense.

Según altos funcionarios citados bajo anonimato, esta información -combinada con la de Ucrania, así como la interceptación de las comunicaciones- permitió ataques de artillería contra altos oficiales rusos. Las fuentes anónimas no ofrecieron nombres de los caídos, dijo el New York Times.

Breaking News: The U.S. has provided intelligence that has helped Ukraine target and kill many Russian generals who have died in the war, officials said. https://t.co/QwzcL9B7Yd

— The New York Times (@nytimes) May 4, 2022