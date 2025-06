- Así funciona el Banco Veterinario en Bogotá: comida y medicinas gratis para gatos y perros rescatados

Anuncios

Su nombre es María Luisa Castro y en el mundo animalista la conocen como malú y creo el Banco Veterinario, es publicista de profesión, pero toda la vida su Familia a rescatado y ha ayudado a rescatar perros y gatos de las calles aproximadamente durante 17 años. Paralelamente a su labor como publicista, junto con su hermano Carlos Arturo Castro, malú se ha dedicado a rescatar y a entregar en adopción a perros y gatos rescatados de las calles después de un largo proceso de recuperación del animal, pero también a realizar campañas de esterilización. Esta publicista bogotana vive con ellos y para ellos porque según dice, le encantan los animales.

Al hacer dichos rescates de perros y gatos en las calles, María Luisa se da cuenta que, los rescatistas al termino de las jornadas se veían frustrados porque al final del proceso no había un final feliz para el animal rescatado para que fuera adoptado, porque los tratamientos veterinarios son demasiado costosos y no se podía terminar el proceso por falta de medicina para el paciente, por ello el animal no podía ser entregado en adopción.

A raíz de todo ese estancamiento en el proceso por la falta de los medicamentos para los perros y gatos rescatados, le surgió la idea a malú y pensó en la creación de un banco veterinario de alimentos y medicamentos, con el objetivo de apoyar los grupos de rescatistas independiente, que en su mayoría están conformados por mujeres de bajos recursos, pero también para ayudar a fundaciones que, se dedican a rescatar y entregar en adopción a los perros y gatos rescatados en todo el país.

De esta forma nació el banco veterinario de alimentos y medicamentos para mascotas con toda una estructura legalmente constituida. Es el único que existe en América Latina y a nivel mundial solo hay uno en Roma Italia que presta un servicio gratuito a los ciudadanos de bajos recursos, el banco veterinario de alimentos y medicamentos creado por María Luisa Castro solo tiene un año y medio de fundado y desde su creación ha tenido mucha acogida entre los grupos de rescatistas a nivel nacional. En Bogotá hay varios puntos de acopio uno en ciudad salitre y otro en calle 114.

Para que el banco pueda entregar las ayudas a las fundaciones y rescatistas que lo necesitan, existe un protocolo a través del cual se verifica que todos quienes pidan ayuda del banco, en realidad lo requieran y verdaderamente sean quienes dicen ser, fundaciones y rescatistas. Después de haber pasado todos esos filtros, se autoriza el envío de la formula médica y finalmente se envían los medicamentos solicitados de forma gratuita.

Dependiendo de quien solicita la ayuda en algunos casos se pide una ayuda económica de manera voluntaria, el aporte lo piden para que el banco pueda seguir funcionando y se puedan beneficiar todos los que lo necesiten. El banco funciona de la siguiente manera, las personas donan, nosotros recibimos, distribuimos y los animales se benefician. También piden en donación medicinas ya sean nuevas o usadas en buenas condiciones y alimento, pero el grueso de los aportes son las medicinas por lo costosa.

Las ayudas que piden las fundaciones o rescatistas, son enviadas desde Bogotá a otras ciudades del país a través de servicio de mensajería. Ya han enviado a 14 ciudades de Colombia entre las que se encuentran Cartagena, Barranquilla, Cali y Medellín, pero también a algunos municipios de Cundinamarca. Cuando el banco inició, María Luisa, su hermano Carlos y la Familia compraron las primeras medicinas y alimentos de su bolsillo producto de su trabajo como publicistas, eso lo hicieron teniendo en cuenta las enfermedades más frecuentes en los animales y los medicamentos más necesitados.

Aunque la gente pone su granito de arena para apoya la causa y mantener el funcionamiento del banco, malú dice que se necesita mas apoyo, que los ciudadanos aporten más para enriquecer el banco. En año y medio de funcionamiento, han impactado a cerca de 2.000 animales en todo el país y son una entidad sin animo de lucro legalmente constituido con informes y estadísticas al día.

María Luisa Castro, es una publicista bogotana que, tiene una empresa de publicidad llamada Hook Studio 8 en asocio con su hermano Carlos Castro y su señora Carolina Guzmán, todos los días trabajan en pro de mantener su negocio y cumplir con sus compromisos laborales, pero al mismo tiempo están pendiente de los miles de perros y gatos que necesitan de su ayuda en todo el territorio nacional. Es tanto el trasegar diario que su teléfono celular nunca deja de sonar, siempre hay alguien pidiendo ayuda o apoyo del banco.

Malú no tiene hijos, a los 26 años tomó la determinación de no tenerlos y hoy en día sus hijos son los miles de perros y gatos que ayuda a rescatar y recuperar para después entregarlos en adopción, a toda su familia le gustan los animales, toda esa solidaridad y el gusto por los animales lo saco de su papá de origen barranquillero Carlos Castro Casalins y de su mamá la señora Bertha Niño Pinzón de origen boyacense.

Cuando María Luisa estaba pequeña, en su casa nunca faltaron los animales sobre todo los perros porque su padre los encontraba en la calle, los recogía y los llevaba a casa, después de alimentarlos y verlos en buen estado buscaba a sus dueños para entregarlos. Todo eso lo heredó malú de su papá y su familia mantiene ese legado e incluso su esposo Carlos Cardoso que es músico también le gustan los animales y ayuda con la causa.