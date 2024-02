Así fue como se conocieron Camilo y Evaluna, la famosa pareja que espera su segundo bebé

.Publicidad.

Una de las razones por las que Camilo y Evaluna construyeron un público tan fiel que se conecta tanto con su música como con su vida personal, es que desde mucho antes de que incursionaran de manera oficial en la música, ya compartían experiencias personales de pareja con sus fanáticos en las redes sociales.

Si bien esta situación los ha dejado muy expuestos a la prensa, también los ha puesto en un lugar de practicar una honestidad brutal en la que sería muy difícil que estuvieran fingiendo algo o construyendo una estrategia de marketing, de lo que se les ha acusado varias veces.

Gracias a ese nivel de exposición, sus fanáticos han podido estar presentes en los diferentes episodios de una historia de amor que tiene varias características de lo que muchos considerarían una relación ideal.

Tanto para quienes siguen los ideales de familia cristiana que ellos promueven, como para los que simplemente buscan una relación sana y bonita que perdure en el tiempo.

DIOS NOS REGALÓ MILES DE DELFINES!!



Y EVALUNA SE CAYÓ TRATANDO DE SALTAR UN RÍO!!



Nuevo video: https://t.co/hmKFgQp4zZ — Camilo (@CamiloMusica) August 14, 2017

¿Cómo se conocieron Camilo Echeverry y Evaluna Montaner?

Fue en 2014, cuando la familia Montaner vivía en Colombia y Ricardo Montaner era jurado en La Voz Colombia. Evaluna, su hija, también participaba como presentadora.

Meses más tarde, Camilo y Evaluna se encontraron en un comercial de una marca de champú y conectaron de inmediato. Ambos tenían pareja, así que todo quedó en una amistad. Perdieron contacto, hasta que un día Camilo decidió escribirle por Twitter

Las cosas habían cambiado. Para bien, porque ni Evaluna ni Camilo tenían novios, pero también estaba el detalle de que ella ahora vivía en Miami, lo que hacía más difícil cualquier tipo de conexión.

Por suerte, Camilo contaría con uno de los mayores alcahuetes que podría tener su aún no comenzada relación, el propio padre de Evaluna, Ricardo Montaner.

Al principio Ricardo le dio un trabajo a Camilo grabando unos demos, que ahora entiende que para él nunca fueron necesarios; pero luego se llevó a su actual yerno a vivir con él. En entrevistas Montaner padre ha bromeado contando que sólo sería por un par de semanas, pero que la estadía del intérprete de “Tutu” terminó durando tres meses.

Con los años, la relación sentimental y artística de ambos fue creciendo. Camilo y Evaluna compartieron muchos momentos personales y videos de ellos cantando en redes sociales, antes de que Camilo lanzara su carrera como artista.

Camilo comenzó como productor y escritor, trabajando en canciones como “Sin pijama” de Becky G y Natti Natasha o “Pa’ dentro” de Juanes. Así que cuando salió como solista, ya tenía un sonido bastante constituido. Evaluna es un poco menos constante como solista, pero sí tiene participación activa como invitada en varias de las canciones de su marido como: “Machu Picchu” o “Índigo”, que fue lanzada para celebrar la llegada de su primera hija.

¿Camilo y Evaluna tendrán un segundo bebé?

De acuerdo a información compartida recientemente por ambos en sus redes sociales, los artistas están planeando la llegada de su segunda criatura. Esta noche lanzarán su nueva canción “Plis”, que podría estar relacionada con este nacimiento.

Sus fanáticos recuerdan que cuando anunciaron la llegada de la primogénita de Camilo y Evaluna, lo hicieron a través de una canción llamada “Índigo”, que alborotó las redes sociales.

Cuando Camilo y Evaluna tuvieron a Índigo, su decisión fue no hacer ecografías y no saber el sexo del bebé. Incluso el nombre Índigo, lo pusieron antes de saber si esperaban un niño o una niña, porque según ellos es un nombre que no tiene género.

Entre sus seguidores, aumenta la expectativa sobre la canción, porque “Plis” fue precisamente solicitada por ellos, quienes le preguntaban que cuando volvería a componer un éxito con su esposa. La canción hará parte de un EP de tres canciones llamado Un, que también se lanzará hoy.

