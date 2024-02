Así fue como James Cameron hizo cambiar el nombre de "Avatar", La nueva serie de Netflix

Estamos a pocos días del estreno de Avatar: La leyenda de Aang, una serie Live action que realizó Netflix basada en la exitosa serie animada de Nickelodeon. Sin embargo por estos días se reaviva el tema sobre el nombre de la serie. Pues cuando hablamos de "Avatar", muchas personas no piensan en la serie animada, sino en la película del aclamado director y productor James Cameron.

Y aunque la serie de nickelodeon fue estrenada mucho antes de la película de Cameron, los creadores del programa tuvieron que replantear el nombre ya que se dieron cuenta que el nombre "Avatar", como se pensaba llamar inicialmente, ya estaba registrado por el famoso director desde muchos años antes, por lo que tuvieron que cambiar el nombre a "Avatar: La leyenda de Aang" o "Avatar: The last airbender" como se llama en su versión original.

"En 2004 supimos que teníamos que cambiar el nombre de nuestra serie, de 'Avatar' a 'Avatar: La Leyenda de Aang', porque James Cameron ya tenía los derechos a una película llamada 'Avatar'. Ahora, la secuela es llamada 'El camino del agua'. Si la tercera parte es llamada 'Los maestros del fuego control' Nos alborotamos" dijo Giancarlo Volpe, uno de los creadores y animadores de la serie a través de su cuenta de X en el 2022.

In 2004 we learned that we had to change the name of our show from “Avatar” to “Avatar the Last Airbender” because James Cameron already had the rights to a movie called Avatar.



Now the sequel is called “The Way of Water.”



If part 3 is called “The Firebending Masters” we riot