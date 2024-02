Así fue como inició la historia de amor de Andrés Cepeda y su esposa, fue cosa del destino

.Publicidad.

Andrés Cepeda se ha convertido en una figura con gran reconocimiento en Colombia. No solo ha logrado destacar con su talentosa voz, pues también ha brillado con sus apariciones en la televisión. Recordemos que él es el jurado de La Voz Kids que ha estado presente en todas sus temporadas. Allí, con su personalidad, ha logrado conquistar a todo el país e incluso es el actual ganador de este reality. Por si fuera poco, el bogotano mantiene una relación muy estable con Elisa Restrepo. A ella la conoció de una forma muy peculiar, de esas cosas que uno podría decir "es el destino". Le contamos cómo fue que arrancó el romance de Andrés Cepeda y su actual esposa.

Así fue como inició el romance de Andrés Cepeda y Elisa Restrepo

Todo arranca de una manera muy curiosa. Cuenta Jaime Horacio Arango de El Colombiano que en el año 2010, tuvo una entrevista con Andrés Cepeda. El cantante estaba en una gira de medios promocionando su disco Vivo en Directo. Sin embargo, Jaime tenía algunos malestares de gripe que lo obligaron a pedirle a Elisa que realizara la entrevista. Eso sí, relata el periodista que ella tampoco es que estuviera en perfectas condiciones, pues andaba también agripada. Aún así, corrió el riesgo y se reunió con el cantante en Medellín. Días después, el jurado de La Voz Kids dio un show allí y ella tenía boletas para el evento.

Aunque no era fanática del bogotano, sabía varias de las canciones, además admiraba su trabajo. Curiosamente, él fijó su mirada en la mujer durante todo el evento. Cuenta incluso Elisa que Andrés Cepeda decidió dedicarle una de sus canciones durante su show. Poco a poco empezaron las conversaciones en redes sociales entre ambos; él no tenía planes de enamorarse pero bueno, cuando pasa pasa. Incluso, sus colegas en el trabajo solían ayudarle para que viajara a Bogotá y así pudiera verse con él. Todos eran conscientes del romance de este par aunque aún no era nada oficial, pese a sus constantes salidas.

Todo cambió cuando ella descubrió que él hablaba con más mujeres. Esto la llevó a tomar una decisión que impactó positivamente la relación de ambos. Andrés Cepeda y Elisa Restrepo formalizaron su relación y el amor ha seguido creciendo. Hoy están felizmente casados e incluso el jurado de La Voz Kids compuso una canción sobre su historia.

