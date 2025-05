Así es la vida en la Cartagena que no sale en las postales de turismo

Por: Ivan Sanes |

mayo 26, 2025

En una humilde casa de madera en el barrio La Candelaria, frente a la Perimetral de Cartagena, vive una familia que lo ha resistido todo. Allí habita Lucía*, una madre con un corazón indestructible, junto a sus hijos Daniela (18 años), Mariana (16 años), Samuel (14 años)… y la pequeña nieta Alison, de tan solo un año. Una familia desplazada, sobreviviente, ignorada. Una familia que es el reflejo vivo del dolor silenciado de miles de cartageneros.

Esta historia comenzó cuando un día de esos sales a repartir un pequeño mercado para que quizás alguien que tiene su almuerzo embolatado pueda solucionarlo. Lo que no sabías ese día era que estabas entrando en el corazón mismo de una lucha diaria por la dignidad. Una lucha que no tiene cámaras ni likes, pero sí lágrimas, hambre, y una fuerza que no se puede explicar con palabras.

Lucía llegó a Cartagena huyendo del maltrato y del abandono. Empezó desde cero: sin casa, sin dinero, sin apoyo. Vendiendo pescado, reciclando, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para que sus hijos no se durmieran con el estómago vacío.

Mariana, de apenas 16 años, se convirtió sin querer en testigo del sufrimiento de su madre y en sostén de la familia. Hoy trabaja por 10 mil pesos diarios solo tres veces a la semana y guarda parte de su almuerzo para llevarlo a casa. Su rostro desafiante esconde una niña cansada, que nunca ha tenido la oportunidad de soñar.

“Yo no tengo para ayudarla, porque la pobreza fue lo que nos tocó. No tengo nada para ofrecerle, solo mi amor”, dijo Mariana, refiriéndose a su mamá Lucía, con una madurez que no le pertenece a su edad, pero sí al peso que ha tenido que cargar.

Solo Daniela y Mariana han dejado de estudiar. “¿Para qué?”, se preguntan, si lo único que ven a su alrededor es más pobreza, más abandono. El más pequeño, Samuel, todavía está matriculado en el colegio, pero ya no puede asistir. No hay para sus útiles escolares, ni para sus zapatos, ni para su uniforme. Solo hay un techo de madera, una madre que lo da todo y un entorno que parece no darles nada.

Esta no es una historia de lástima. Es una llamada urgente a la empatía. Porque la familia Moreno Rivas* no es la excepción, es la regla oculta en cientos de barrios de Cartagena. Hay niñas que no tienen infancia, niños que no tienen ropa, madres que no tienen descanso. No porque no quieran estudiar, trabajar o salir adelante, sino porque simplemente no pueden. Porque viven en una ciudad que todavía voltea la cara ante el dolor ajeno.

Y lo más grave no es la pobreza, es la costumbre. Nos estamos acostumbrando a ver a nuestros hermanos en la miseria como si fuera algo normal. Pero no lo es. No puede serlo. No debe serlo.

Hoy, esta historia nos sacude y nos recuerda que la verdadera Cartagena no es solo la que sale en postales turísticas. La verdadera Cartagena también está hecha de tablas y barro, de lluvias que mojan colchones, de niños descalzos que buscan algo para comer. Y allí, justo allí, es donde más necesitamos estar.

La familia Moreno Rivas no pide caridad, merecen dignidad. No piden oportunidades porque hasta eso sienten que han perdido. Tal vez, si nosotros nos atrevemos a mirar más allá de nuestra comodidad, podremos empezar a cambiar historias como la suya. Porque mientras haya un niño sin futuro, todos estamos fallando.

*Los nombres utilizados en esta historia han sido modificados para proteger la identidad de sus protagonistas en esta historia real.

