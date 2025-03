Así es estudiar en el colegio más costoso del país: el Nueva Granada visto desde adentro

.Publicidad.

Para la élite colombiana, es normal pagar entre 4 y 6 millones de pesos por la pensión del colegio de sus hijos. Aunque esto pueda parecer desmedido, es la realidad de un mínimo porcentaje de la población. Muchos se preguntan dónde podría llegar a costar una cifra tan elevada. Se trata del Nueva Granada de Bogotá, que se posiciona como el colegio más costoso del país, con matrículas que superan los cinco millones de pesos mensuales en los años 2023 y 2024.

Según sus tarifas, los estudiantes de kínder hasta séptimo grado deben pagar entre 5’225.833 y 5’492.477 pesos al mes, mientras que desde octavo hasta el último año, la pensión oscila entre 4’787.338 y 5’038.889 pesos, dependiendo de los servicios adicionales. Demostrando lo cara que puede llegar a ser la educación en una de las instituciones más exclusivas del país, que es reconocida por su infraestructura, sus programas académicos internacionales y su modelo educativo de estándares internacionales.

Pero, a pesar de esa metodología tan novedosa, no es un colegio moderno, de hecho, fue fundado en 1938. Ubicado en la Carrera 2 Este #70-20, este colegio es privado, bilingüe y bicultural, ofrece una educación orientada al currículo estadounidense, preparando a sus estudiantes para obtener tanto el diploma de High School de Estados Unidos como el título de Bachillerato colombiano. Abriéndoles de inmediato las puertas en el exterior.

Tan buena fama tiene que grandes personalidades destacadas en Colombia son exalumnos. Como por ejemplo, Ernesto Fajardo, CEO de Alpina; Dan Crenshaw, representante de Texas en el Congreso de Estados Unidos; Juan Pablo Raba, actor colombiano; Catalina Peláez, jugadora profesional de squash; Carolina Gómez, actriz colombiana y ex Miss Colombia; Clara López, ex ministra de Trabajo y ex alcaldesa encargada de Bogotá; Fernando Botero Zea, exministro de Defensa; y Carolina Barco, ex ministra de Relaciones Exteriores y exembajadora de Colombia en Estados Unidos.

Lo que lo hace un lugar de élite

Actualmente, la mayoría de las clases se dan en inglés, con una variada oferta que incluye lenguas extranjeras como chino y francés, deportes y tecnología. También, el equipo docente está compuesto por profesionales certificados, tanto extranjeros como colombianos, lo que enriquece la experiencia educativa de los alumnos. Estos niños y jóvenes provienen de más de 50 países, una diversidad que enriquece el ambiente académico.

Sin mencionar que las instalaciones abarcan 30 hectáreas y están diseñadas para ofrecer un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal. El campus cuenta con laboratorios de ciencias y tecnología, múltiples canchas deportivas, un teatro y un estudio de grabación profesional. Además, ofrece programas educativos especiales para estudiantes con alguna discapacidad, asegurando una educación inclusiva y de calidad para todos.

¿Quién está detrás del colegio más costoso del país?

A diferencia de algunas instituciones educativas que son propiedad de entidades extranjeras, el CNG es una organización sin ánimo de lucro gobernada por una junta directiva de ocho miembros. Siete de estos miembros son elegidos democráticamente por la asamblea general y sirven términos de dos años. Además, la junta incluye un miembro designado por la Embajada de Estados Unidos, lo que refleja la estrecha relación del colegio con la comunidad estadounidense en Colombia.

El actual director es el Dr. Eric H. Habegger, quien comenzó su trayectoria en la educación internacional como estudiante de primer grado en el CNG en 1967. A lo largo de los años, ha ocupado diferentes puestos en la institución, incluyendo maestro de inglés y periodismo, y director de secundaria, antes de asumir el cargo de director general.

