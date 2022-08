Así es como taxistas ilegales cobran más, roban maletas y extorsionan turistas en El Dorado

Por: crispin fonseca |

agosto 25, 2022

Al salir de un aeropuerto en Colombia y especialmente en el Dorado lo que se consigue es acoso y estafa por parte de bandas que se dedican a ofrecer supuestamente servicios de uber, servicio que solo ha de tomarse desde la app.

Una vez sales del aeropuerto a tomar transporte te abordan a ofrecer llevarte por menos dinero, he visto cómo toman la maleta de las personas y las llevan casi amenazadas al parqueadero, donde tienen los carros, dado que no los dejan usar la bahía de taxis legales.

¿Como alguien que paga en los parqueaderos más caros del país va a dejarte la carrera más barata? Sin embargo, a pesar de lo raro y peligroso que es tomar estos servicios mucha gente accede, principalmente turistas y extranjeros, si los llevan con bien te cobran mucho mas y "si no cuentas con suerte" te puede ir peor.

Fui una víctima, me ofrecieron llevarme por 15.000, me terminaron cobrando 50.000, tomé mi maleta que nunca la meto en la cajuela de los taxis, me bajé y entré de prisa al edificio, me dio mucha rabia y no le pagué al bandido.

Otras personas hablan de secuestro a sus maletas lo que los obliga a pagar la extorsión, algunos dicen que los llevan a otro lugar para luego cobrarles doble carrera, una persona que no conoce la ciudad termina accediendo fácilmente por temor a que los bajen en locaciones peligrosas, en el peor de los casos los pasajeros han sido amenazados y robados, si cuentas con suerte no pasa de un susto y perdida de dinero, pero te puede ir peor, sobretodo si manifiestas tu indignación por el robo al que te someten.

Decenas de personas te abordan la salir del aeropuerto, trabajan las 24 horas, gente contratada que cobra una comisión por cada pasajero que consiguen, si te pones a conversar con esas personas ya perdiste, son muy insistentes y hasta portan chalecos que los hace parecer de empresas oficiales.

La policía solo mira pareciendo ser cómplices de la operación de estos bandidos, los dejan ofrecer el servicio estando parados al lado, lo cual hace creer a los incautos que es una operación legal y segura, una vez que estas personas toman tu maleta, perdiste.