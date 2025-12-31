Así es como pretenden frenar las mafias que controlan la prostitución y el narcotráfico en Nueva York

Una fuerza federal liderada por el FBI llega a Nueva York para combatir mafias transnacionales de drogas, trata y armas que golpean Queens y El Bronx

Por: Elizabeth Mora-Mass |

diciembre 31, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las autoridades federales anunciaron esta semana que su ofensiva de fuerzas combinadas llegará a Nueva York para luchar contra organizaciones criminales internacionales localizadas en la Gran Manzana.

Oficiales informaron que la Fuerza Conjunta de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI, fue creada para combatir lo que dichas agencias describen como un aumento de organizaciones criminales relacionadas con el lavado de activos, el tráfico humano y de armas, el contrabando de migrantes, el homicidio, el secuestro y otros delitos que afectan especialmente a barrios latinos de Queens y El Bronx.

En la gráfica aparecen líderes comunitarios de Queens: Hiram Monserrate, Rosa Sánchez, Frank Taylor, Sonya Harvey y Johnathan Carson.

Esta fuerza, denominada Roosevelt Avenue Task Force, fue creada durante el primer mandato del alcalde Rudy Giuliani con el fin de recuperar la Avenida Roosevelt, en Queens, la cual estaba controlada por los cárteles de la droga. En ese momento, el cártel de Cali —una de las mayores organizaciones criminales de la época— operaba en la zona como un negocio más, al punto de contar con su propio periódico, El Universal, cuyos editores eran dos periodistas colombianos vinculados simultáneamente a El Diario/La Prensa de Nueva York.

El jefe de relaciones públicas del semanario era Carlos Arias, alias “El Burro”, jefe de sicarios del cártel de Cali, quien murió en una balacera ocurrida en un restaurante de Queens. El hecho se produjo tras una masacre en la que fallecieron seis personas, cinco de ellas civiles que se encontraban en el lugar equivocado, y otras cuatro resultaron heridas. Las autoridades informaron que con el revólver de Arias habrían sido asesinadas 46 personas en Estados Unidos.

Durante ese mismo período se libró la guerra entre los cárteles de Cali y Medellín por el control de Nueva York, conflicto que dejó una estela de casi dos mil muertos, según registros oficiales. Decenas de asesinatos quedaron impunes, en una etapa marcada por la llegada de los llamados “pozoleros”, encargados de desintegrar cadáveres con químicos.

“Escuchamos lo que quieren los neoyorquinos: parques, escuelas, vivienda, subterráneos y calles seguras”, expresó Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Por su parte, Joseph Nocella Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, afirmó: “Esta colaboración histórica de esta Fuerza Conjunta refuerza la misión de proteger a nuestros ciudadanos frente a organizaciones criminales transnacionales, traficantes de personas y cibercriminales que generan tráfico de drogas, violencia y amenazas económicas”.

El presidente Donald Trump anunció recientemente la creación de esta Fuerza Conjunta de Seguridad Nacional como parte de un esfuerzo nacional para combatir a las organizaciones criminales más peligrosas, mediante el intercambio de información entre agencias federales y autoridades locales.

Especialistas señalan que esta fuerza trabaja en coordinación con otras agencias federales que adelantan operativos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico, frente a las costas de Colombia y Panamá.

Un triunfo de la comunidad afectada por la prostitución

La decisión del gobierno federal representa un triunfo para varias organizaciones comunitarias de Nueva York, especialmente en Queens. Líderes como el exconcejal Hiram Monserrate, junto a Sonya Harvey, Frank Taylor, Jonathan Carson, Rosa Sánchez y otros activistas, han trabajado durante años contra la prostitución y el tráfico humano que imperan en la Avenida Roosevelt, gestionando apoyo de autoridades locales, estatales y federales.

El año pasado, el entonces alcalde Eric Adams inició un proceso de recuperación de la zona. Aunque la prostitución disminuyó, muchos establecimientos continuaron operando bajo figuras como “spas”, “salones de fiesta” y locales de venta de lencería.

Con el triunfo de Zohran Mamdani, la principal preocupación de los líderes comunitarios de Queens es que, según su interpretación de la agenda del alcalde electo, la prostitución dejaría de ser perseguida, lo que ha generado alarma en comunidades como Jackson Heights, Corona, Elmhurst y East Elmhurst.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.