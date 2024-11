Así es como la voz de César Mora lo salvaba de los atracos: curiosa anécdota

.Publicidad.

De acuerdo a lo que recientemente Cesar Mora, reconocido por su actuación en producciones como Loquito Por Ti, Sin Senos No Hay Paraíso o Hasta Que La Plata Nos Separe contó en una entrevista de un formato llamado Ser O No Ser He Ahí El Podcast, a él cantar boleros literalmente el ha salvado la vida. Pero no porque lo hayan sacado de alguna depresión o porque este tipo de música lo hubiera sacado de alguna penuria económica, sino por una razón bastante particular.

Resulta que el famoso actor, que también ha tenido sus éxitos como intérprete, como su salsa "Canela", vivía en un barrio bogotano llamado Ciudad Jardín del Norte, que según él recuerda, se formó alrededor de una zona de invasión.

Así que el lugar no era precisamente el más seguro para vivir. Además, en su entrada tenía un matorral donde se escondían los malandros del barrio para ver a quien iban a robar, pero cada vez que Mora pasaba por ahí, encima tarde, porque era la hora en la que terminaba de presentar un show que hacía en esa época, los hombres escondidos gritaban: "Déjenlo pasar, ese es el artista".

No era que los ladrones del barrio respetaran el arte, sino que le habían tomado cariño al man que se parchaba a beber con ellos cada fin de semana y animaba sus rumbas cantando boleros.

Naturalmente, para Mora era un trabajo, cantar a deshoras para que lo dejarán llegar en horario nocturno. "Yo tenía que ganarme el pase, para que me dejaran atravesar esa vaina", comentó haciendo referencia al peligroso matorral.