- Así es como la fiebre mundialista ya se tomó las entrañas de Nueva York

La Copa Mundo 2026 ya se juega en las avenidas de Nueva York. Desde la comunidad portuguesa en Jersey hasta los árabes en Brooklyn, la fiesta es total

Nueva York ha comenzado a sentir la fiebre del fútbol. Desde ahora estamos viendo cómo las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundo 2026 son locales en esta metrópoli.

De acuerdo con la Oficina del Censo, Nueva York es una de las ciudades más diversificadas de la Tierra, con un total de 180 nacionalidades distintas, provenientes de todo el mundo, quienes hablan más de 200 lenguas y dialectos. Por lo anterior, se entiende el porqué cada seleccionado participante tiene su propia hinchada; motivo por el cual los pequeños negocios locales están adornados con banderas, camisetas, gorras y toda la parafernalia que la Copa Mundo trae consigo.

Hasta ahora, entre los clasificados o con fuerte presencia en la zona están: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, México, USA, Panamá, Haití y Uruguay (con Bolivia a la espera del repechaje), razón por la cual, el condado de Queens es desde ahora uno de los grandes protagonistas de la Copa.

De igual manera, las barriadas habitadas por alemanes, franceses, españoles, suizos, escoceses, belgas, noruegos, austriacos, croatas, ingleses y daneses vibran con la pasión del fútbol. No quizás con la fuerza de arterias como la Roosevelt, la 37 y Northern Boulevard en Queens, pero sí en los restaurantes y bares locales frecuentados por los aficionados de estas nacionalidades.

Por su parte, Brooklyn comienza la efervescencia mundialista en los negocios árabes, dada la participación de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Arabia Saudita y Catar. A la vez, en Nueva Jersey, la comunidad portuguesa se entusiasma con su selección. Muchos quieren ver a Ronaldo levantar la copa, dado que es el último mundial al que asiste, al igual que el argentino Lionel Messi, el mexicano Guillermo Ochoa y el colombiano James Rodríguez.

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