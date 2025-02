Así es como Greeicy busca seguir conquistando con su música; hizo importante colaboración con panameño

.Publicidad.

La cantante colombiana Greeicy se une al artista panameño Boza en una colaboración inesperada que fusiona el afrobeat con un sonido fresco y envolvente. ‘Todavía’ es el resultado de esta sinergia, donde ambos artistas exploran ritmos hipnóticos y una producción vibrante. Boza, quien ha venido consolidándose en la escena musical global, sigue evolucionando dentro de este género, capturando a nuevas audiencias con su estilo característico.

Este lanzamiento llega después del rotundo éxito de Boza con "Orión", tema en el que colaboró con Elena Rose y que acumula más de 214 millones de streams. La canción entró al Top 200 global de Spotify, se mantiene en las listas de 13 países latinoamericanos y ha figurado en el Latin Airplay Chart de Billboard durante más de 17 semanas. Para Boza, Greeicy fue la elección ideal para esta colaboración. "No hay nadie como ella. Me encanta su voz y cómo proyecta", expresó el panameño. Por su parte, la caleña confesó que tenía en la mira a Boza y no dudó en aceptar la propuesta.

El estreno de ‘Todavía’ viene acompañado por dos temas adicionales: "Carisanta" y "Gangero", que amplían aún más la visión musical de Boza. El videoclip oficial, dirigido por Andrés González, fue grabado entre Panamá y Miami, logrando una puesta en escena que refleja la energía vibrante de ambos artistas. Con este proyecto, Greeicy sigue consolidándose como una de las figuras femeninas más versátiles del género urbano, conquistando nuevos públicos y explorando fusiones que potencian su talento.

