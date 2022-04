Así era el honorable oficio de limpiar el trasero del rey

Por: Luis Servando González Ayala |

abril 18, 2022

El 22 de abril de 1509, Enrique VIII es proclamado rey del Reino Unido, y con su proclamación vendrían grandes cambios sociales, entre ellos el rompimiento con la iglesia Católica, pena de muerte a las brujas, a la sodomía y muchos más.

Se casó seis veces, fue excomulgado, fue esposo de su cuñada, y muchas cosas más, pero eso no es tan relevante como un hecho personal que lo distinguió y cambió la historia del mundo. Igual que su padre, él consideraba que cuando un rey iba al baño por dignidad del cargo después de hacer su deposición, o mejor dicho su cagada, él mismo no se debería limpiar, sino que tenía que haber un funcionario de la corte real que se lo limpiara, y fue así como creó un cargo llamado Groom of the stool, que significa el novio del taburete, pero que traducido a nuestra jerga criolla significa el limpiaculos real.

Para ejercer el cargo, que se consideraba de muy alta dignidad, además de cargar con un taburete con un orificio en la mitad, con toallas, tazas y platones, debía ser culto, pues siempre estaba al lado del rey, y aunque estuviera solo, las necesidades fisiológicas siempre estarán ahí, y cuando el rey entraba al baño, su funcionario, además de ayudarlo a quitarse las ropas y luego a vestirse, debería hacerle la charla mientras le salía la olorosa materia fecal, de tal manera que este funcionario tenía los secretos más íntimos del rey, pero no tenía ningún poder de decisión.

El cargo duró vigente en la realeza británica cerca de 400 años y fue tal la importancia de este que las familias de la aristocracia tenían como uno de sus grandes logros llegar a tener a uno de su familia en el cargo de limpiaculos del rey, y fue tal la importancia que muchos de ellos se convirtieron en secretarios privados, o como en el caso de Jhon Stuart, que iniciando en ese cargo ascendió y llegó a ser primer ministro británico.

Con el paso del tiempo la palabra fue evolucionando y de limpiaculos se cambió a lavaculos, luego se llamó lameculos y hoy en día los más criollos le dicen lambeculos a aquellos que conociendo los secretos de alguien, adulándole todo incluso lo malo, soportándole todo, hasta los fétidos olores le elogian esperando que algún día tengan su oportunidad de ascender, de surgir.

Eso de querer ascender y congraciarse con quien tiene el poder uno hasta lo entiende y la verdad no me gusta ni la idea ni el nombre del cargo, pero yo por respeto mejor les digo Groom of the stool… Es lo mismo, pero suena más bonito.