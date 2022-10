Así deben pararse los empresarios ante discursos "progres" como el de Petro y AMLO

.Publicidad.

Para avanzar hacia lo que debería ser una narrativa liderada por el sector privado colombiano, vale la pena recordar lo dicho en el blog anterior. El que define la narrativa toma el poder del imaginario público y pude mover cualquier agenda sin mucho esfuerzo. Petro lo entiende, y lo que le hemos observado en su primer mes y medio de mandato, nos muestra que lo sabe utilizar inteligentemente, como también lo hizo durante su campaña.

Andrés Manuel López Obrador, después de intentar varias veces llegar a la Presidencia de México, logró imponer su narrativa de la realidad nacional que le interpreta a la gente lo que es su versión de la misma. En esta narrativa, AMLO pinta a la oposición como un enemigo del pueblo que es responsable de sus problemas. En esa historia él es el salvador que sí tiene todas las respuestas. Y lo más interesante: es que este político se cree su propia historia y millones de mexicanos también.

En unas entrevistas concedidas al diario El País, Antonio Sola, asesor de más de 450 campañas políticas en Europa, África, Estados Unidos y América Latina, y de muchos de los presidentes en la región de los últimos veinte años, hacía unos comentarios que muestran el nuevo contexto que influencia la manera que se va a desarrollar la actividad política y la narrativa que la acompaña.

Sola muestra cómo AMLO y Petro son los políticos de transición hacia un nuevo modelo de hacer política. Sus reflexiones pueden ser muy útiles para comprender mejor cuál es el nuevo entorno en que el sector privado se va a tener que mover y que hoy genera tanta incertidumbre y desconcierto.

Tener un entendimiento más sólido de esas dinámicas es esencial para diseñar la narrativa más incluyente que debería promover el sector privado en Colombia ante esa nueva realidad. Solo así podremos hacer una defensa mucho más efectiva de nuestra democracia, la libre empresa, y el papel que está llamado a jugar el tejido empresarial de pequeños, medianos y grandes empresarios para aportar al progreso del país. Esto es lo que está en juego en esta etapa inédita que comenzamos a vivir.

Sola es un profesional del marketing político, que ha conocido como nadie de manera íntima a los políticos, a quienes ha asesorado para vender su imagen y les ha ayudado a construir sus narrativas, como si fueran productos de consumo para llegar al poder. Pero hoy confiesa que ha tenido que modificar su estrategia de mercadeo para sus clientes porque los tiempos han cambiado y él también. Afirmaba en su entrevista a El País: (Las líneas en itálica son mías para subrayar los mensajes más importantes)

“Hemos creado monstruos de la imagen que terminaron por no responder a la identidad de si mismos, ni de las personas que los votaron

Los dirigentes que llegan al poder lo hacen con su carga de virtudes y defectos. Los defectos se disimulan durante la campaña pero una vez en el poder no suele haber control de las bajas pasiones y los aspectos negativos se hacen gigantescos.

La gran oportunidad ahora es dar a luz a esa nueva generación, no de edad sino de comprensión, que empuje la necesidad de cambiar el sistema político de nuestro países. Cada día se ve de forma más evidente que ha fallado la intermediación entre los ciudadanos y los instituciones.

En el mundo actual, para hacer una transferencia en el banco no necesitas al señor de la ventanilla y para hablar con Dios no necesitas a un cura. Por lo tanto, para política, ya no vale la intermediación política tal como la concebimos.

Hoy los políticos no se dirigen a un pueblo sino a un público, y eso implica apoyarse más en la tecnología. Tampoco es suficiente con la inteligencia de un candidato o el hiperliderazgo individual, sino que es necesario apoyarse en lo colectivo. Y, tercero, quien aspira a convencer no puede apelar al ‘voto popular’ sino al ‘voto cerebral. Esas tres cosas condenan a la vieja política que se apoya en intermediarios, a su muerte en los próximos 20 años

En ese periodo van a pasar varias cosas. La democracia actual va a mutar una democracia digital más directa. Hay un movimiento hacia una acelerada desintermediación de la política, donde personajes como AMLO en México son la transición hacia una relación digital más personal entre el votante y el candidato.

Se acentúa una nueva relación entre países porque nadie puede solo. Estoy convencido de que surgirá una economía solidaria y colaborativa. Los protagonistas de este nuevo modelo son una generación que tiene entre 0 a 15 años, que ha incorporado un 4 nivel cerebral, donde la tecnología es ciento por ciento parte de sus vidas y que incorpora una visión global que entiende el planeta como algo propio más importante que su país.

Paralelamente, vamos a ver la supremacía del liderazgo femenino. Cada día habrá más mujeres gobernando porque las sociedades demandan valores que están asociados a lo femenino. El cambio político en los próximos años será el surgimiento de liderazgos resilientes.

Los comentarios de este asesor español, nos dan unas pistas muy interesantes de las tendencias que se deben de tener en cuenta del entorno político contemporáneo, en el cual se debe de presentar una propuesta de narrativa a la sociedad colombiana. En ella, se tiene que mostrar como, la iniciativa privada en el marco de la libertad que ofrece el sistema democrático, es parte fundamental de la solución y no parte del problema.

En esta narrativa, el sector privado, deberá estar representado por el tejido empresarial de la pequeña, mediana y gran empresa. Los accionistas, administradores y empleados tienen que asumir la responsabilidad de ser unos actores muy importantes de la historia, que aportan efectivamente a impulsar los cambios que Colombia necesita.

También, se debe de señalar que es diferente, desde un discurso ideológico, ofrecer promesas en la campaña, y algo muy distinto, cuando las propuestas ofrecidas se enfrentan con su implementación, sin dimensionar la realidad de la debilidad del Estado y su capacidad para cumplirlas. Habiendo entendido lo anterior, la narrativa incluyente que debe de ser impulsada tendría que considerar los siguientes aspectos fundamentales para contrarrestar la promovida por Petro en contra del Sector Privado

1-Lo que está en juego en la actualidad y que tenemos la obligación de recordar y defender:

El fortalecimiento de nuestro sistema democrático, que a pesar de sus limitaciones, permite la defensa de sus valores fundamentales como son: la libertad de pensar, actuar y expresarse; la igualdad de derechos y obligaciones como ciudadanos; la justicia que garantiza el Estado de derecho; el respeto que permite la convivencia en un marco de corresponsabilidad ciudadana; la participación en el ejercicio del voto; el pluralismo que reconoce la diversidad de creencias, ideologías, razas y género.; la tolerancia para vivir con la diferencia La propiedad y la iniciativa privada, La libertad de información La participación política y ciudadana en el marco de la constitución. Los límites al abuso del poder y la autonomía de los poderes públicos.



2- La Estrategía que debe orientar los esfuerzos colectivos

Tender puentes que permitan reconocer que es más lo que nos une que lo que nos separa, dejando a un lado las etiquetas para vernos como colombianos con un interés común de tener un país incluyente y mejor para todos. Reconocer que la empresa debe de actuar más como “un actor ciudadano” que participa y construye y no de espaldas a la realidad social de su entorno. Aprovechar recursos valiosos como la Academia, los Concejos Privados de Competitividad. Practicar la escucha profunda para conectarse y entender mejor su papel, la humildad para reconocer su corresponsabilidad, y la claridad de la defensa de los no negociables en el marco de la democracia (Punto 1). Romper la dinámica de los silos o burbujas que aíslan a la gente y refuerzan sus prejuicios con relación al papel que juega el sector privado en la sociedad



Asegurar una buena definición compartida de los problemas y sus posibles soluciones en el marco de la Democracia y sus valores .



Reconocer lo que se ha hecho y que debe de ser mejorado o actualizado, en un contexto de cambio complejo, incierto, volátil y ambiguo, que obliga a entender las tendencias como las planteadas por Antonina Sola para tender puentes de convergencia con el nuevo gobierno y hacerlo de manera constructiva. Esto implica: Identificar los puntos de encuentro y de diferencia, reconociendo que el país necesita cambios, pero no de cualquier manera ni a cualquier costo. Defender la iniciativa privada, representada por su tejido empresarial, como parte de la solución y no parte del problema. Evitar la confrontación directa que polariza más Acordar unos valores adicionales orientadores y compartidos: el respeto a la diferencia y la diversidad; la colaboración y no la confrontación para la construcción colectiva; la construcción de confianza. Presentar propuestas concretas que aporten a la agenda del Gobierno Liderar iniciativas dirigidas a las comunidades. Ejemplo: Motores de Esperanza para incentivar una nueva ciudadanía, promoviendo comunidades de liderazgo para apoyar el desarrollo local con la participación del sector empresarial, con fondos suficientes y en coordinación con organizaciones como Pro Bogotá, Pro Antioquia, Pro Barranquilla, Pro Pacifico, para garantizar su despliegue nacional.



Termino con la reflexión del blog anterior. Si queremos ser parte de la solución y no del problema, necesitamos una narrativa que nos ubique en la mente de los colombianos para que se valore el aporte que hacemos los empresarios. El mensaje debe de ser claro: el Sector Privado asume la responsabilidad que le corresponde, no solo de tener un aparato productivo pujante, sino ayudando a que recuperemos la esperanza y la confianza en el desarrollo que podemos y debemos hacer colectivamente. Si no somos nosotros ¿entonces quién?

