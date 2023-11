Artistas del Parque El Peñón celebrarán 37 años de la galería a cielo abierto más llamativa de Colombia

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

noviembre 30, 2023

El parque El Peñón de Cali es un referente no solo para los habitantes de la ciudad, es un sitio obligado de visita para los turistas. No es significativo por la arquitectura, sino porque todos los domingos el arte se viene a este lugar a exhibirse en un estallido de colores que deslumbran.

Durante varias décadas, desde el año 1986, ha sido sitio de esparcimiento, refugio, galería y ventana para que los artistas exhiban su trabajo. Es un territorio tradicional en Cali, en el que tienen asiento restaurantes y pequeños cafés que ponen al lugar un toque romántico, y en donde es grato sentarse a conversar un buen tinto o a saborear un exquisito plato de la variada oferta que hay en el sector o simplemente recorrer las exhibiciones.

El próximo 17 de diciembre los artistas realizarán la celebración de los 37 años que llevan, alegrando con su trabajo el parque domingo a domingo.

Para conocer sobre el particular hablamos con Rodolfo Benavides Zúñiga, actual presidente de la Asociación de Artistas del Parque El Peñón. Como organización artística y cultural, este grupo de creadores es de los más antiguos con muestra permanente en la ciudad de Cali.

Desde el año 1986 surgió como una muestra de arte público. Sus inicios fueron de mercado artístico en el Parque El Peñón. Son 37 años de presencia en ese espacio y por eso los integrantes de la asociación celebrarán el próximo 17 de diciembre este suceso.

La celebración

Sobre las actividades que se realizaran, Rodolfo dice: «En la mañana tendremos un taller de pintura infantil gratuito. Para este evento tenemos el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y algunos otros auspiciadores para dotar de materiales a los participantes: bastidores, pinceles y acrílicos. Para esta actividad no hay necesidad de inscribirse, es solo que vengan en el horario de 10 de la mañana a las 2 de la tarde y que los chicos estén entre los 5 y 12 años de edad».

Pero allí no para el asunto, pues, según Rodolfo: «También estarán acompañándonos un grupo de caricaturistas de Calicomix Fest que realizan un evento anual todos los meses de octubre. «Así mismo hemos invitado a varios artistas plásticos de gran prestigio en la ciudad: Obander Ceballos; César Correa; Guillermo Ruiz, quien además fue fundador de la muestra. También estará con Carlos Humberto Murillo; Éibar Castillo y la maestra Emilse Calvache. Estamos esperando confirmación de otros amigos que queremos que compartan esta celebración con nosotros y con el público».

«En las horas de la tarde tenemos programación musical. La Secretaria de Cultura nos ha ofrecido un grupo de música y una agrupación de danza, pero además contamos con la orquesta de José Bedoya y esperamos unas parejas de baile de Salsa. La idea es que la actividad cuente con folclor del pacífico, andino y de Salsa».

¿Qué destaca de estos años de labores?

«Lo que hay que destacar es que hoy Cali cuenta con un espacio todos los domingos para las artes plásticas; para que se conozca, no solo la producción de los artistas, sino que los visitantes interactúen con este grupo que es muy trabajador, de gran reconocimiento, con excelente formación. Que la ciudad lo tenga es lo más conveniente, pues, muestras como esta no la hay en ninguna de las otras ciudades de nuestro país. La nuestra es una exposición que no falta cada domingo».

¿Cuántos iniciaron y cuantos soy hoy?

«Comenzaron esta muestra en 1986 doce artistas plásticos; en la actualidad somos veinticinco».

También hemos notado que además de los artistas hay un grupo valioso de artesanos. ¿Cómo ha sido este proceso?

«Sí; es cierto. Desde un tiempo acá tenemos un grupo muy selecto de artesanos que realizan un trabajo de mucha calidad. Se sumaron a nuestra asociación más o menos en el año 1998. Ellos son un atractivo para el público que domingo a domingo nos acompaña».

¿Cómo siente que los mira la ciudad, los turistas, el mismo entorno en donde están ubicados?

«Para los caleños este sitio ya es un punto de referencia cultural. Pienso que se nos considera un patrimonio afectivo de la ciudad; tenemos también el reconocimiento de los habitantes del barrio. Para las comunidades culturales somos un referente de un colectivo que trabaja permanentemente por las artes plásticas».

¿Cuál es el aporte que el grupo le hace a la ciudad?

«Las ciudades se pueden evaluar por la calidad de la oferta cultural, por lo que tienen para ofrecer en sus distintas manifestaciones: música, danzas, gastronomía, artes. Considero que nosotros, le estamos haciendo un aporte primordial a la capital del Valle, pues una ciudad sin expresiones culturales es inimaginable. Hacemos un aporte a la paz, a la cultura, a la convivencia ciudadana».

Usted ha ejercido la presidencia de la entidad varias veces. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

«Yo llegué al Parque El Peñón, junto con mi esposa, que también es artista, en el año 2000; es decir, llevo 23 años de permanencia en el grupo, conozco el desenvolvimiento de la entidad y he sido presidente varias ocasiones. Para este periodo he vuelto a ser elegido, quizá por mi experiencia, por la capacidad de gestión, por mi trabajo artístico, y porque aún tengo suficiente energía para seguirle aportando a la entidad».

¿Si algún artista quisiera pertenecer a la Asociación que debe hacer o ya no se admiten más socios?

«En este momento el cupo está completo para los artesanos, pero para artistas plásticos tenemos las puertas abiertas. Es decir, pueden aspirar a ser de la Asociación, pintores, escultores, fotógrafos. Queremos que cada vez haya más.. La vinculación es muy sencilla. Deben someter su obra a la curaduría del Comité de Admisión. Si son aceptados entran a formar parte del grupo».

Para quienes desean enterarse de su trabajo, el grupo está en las diferentes redes sociales como Artistas Parque el Peñón en Facebook y en Instagram como Arte Parque Cali.

«Quiero aprovechar, dice Rodolfo, para invitar a la ciudadanía caleña a que nos acompañen el próximo 17 de diciembre para la celebración de nuestro aniversario número 37. Tendremos una fiesta de la cultura, de las artes plásticas y agradecemos que nos sigan visitando cada domingo, pues, aquí encuentran, además de arte y artesanías, un ambiente acogedor, propicio para compartir en familia».