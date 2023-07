Ariadna Sofía, la primera bebé nacida en el nuevo hospital de Palmar de Varela, Atlántico

.Publicidad.

Ariadna Sofía Rúa Palmar llegó a este mundo a las 4:18 de la madrugada del lunes 10 de julio, convirtiéndose en la primera bebé que nace en el nuevo hospital de Palmar de Varela.

Una hora antes, Angelina Palmar, quien reside en el barrio Alfonso López del municipio, se levantó de su cama debido a un fuerte dolor y, en compañía de Orlando Rúa, su esposo, se trasladó hasta el hospital ubicado a pocos minutos de su vivienda, sin imaginar que daría a luz a su segunda hija.

-Publicidad.-

“No pensé que ya estaban atendiendo partos en este hospital, creía que me iban a trasladar para Barranquilla, como pasó con mi primera hija. Pero, al llegar, nos dijeron que el hospital de Palmar de Varela ya contaba con una sala de partos, con equipos de última tecnología, y que podía tener a mi bebé sin ningún problema”, contó Angelina, la madre de Ariadna.

Tras ingresar, el médico especialista de turno la preparó para que tuviera su parto sin ninguna complicación, pues el hospital tiene toda la dotación requerida con un talento humano altamente capacitado.

Publicidad.

“El doctor me dijo que no me preocupara, que estaba en buenas manos; me metieron a la sala de partos y todo fue rápido. Después de varios minutos de trabajo de parto, escuché el llanto de mi hija y lloré de felicidad. Todos me decían que era la primera bebé palmarina nacida aquí después de más de tres años”, dijo la mamá, mientras estaba en la sala de recuperación.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, celebró la buena noticia y reiteró que “es un compromiso y un trabajo que hemos estado realizando en los hospitales para que las mamitas puedan tener a sus hijos en sus municipios sin ningún inconveniente y no tengan que trasladarse hasta Barranquilla. Lo que pasó hoy en Palmar de Varela es un milagro de la vida, es el nacimiento de una nueva palmarina en el hospital municipal después de muchos años”.

María del Pilar Pérez, médica del hospital, indicó que la bebé nació sin ninguna complicación y se mantiene 24 horas en observación con su mamá. Ariadna nació con buen estado de salud, un peso de 3.150 gramos y una talla de 50 centímetros.

“La bebé ha recibido toda la atención necesaria junto con su mamá. Este suceso es importante porque es la puerta de entrada para brindarle a la comunidad palmarina este nuevo servicio de partos, debido a que antes teníamos el inconveniente de infraestructura para recibir a los nuevos habitantes. Ella es la primera de los muchísimos bebés que vendrán y que podrán nacer aquí en este hospital porque estamos preparados para atenderlos”, manifestó.

Horas después de su nacimiento, un equipo de la Registraduría Nacional se acercó al hospital para registrar a Ariadna Sofía Rúa Palmar y así convertirse en la primera palmarina que nace en el nuevo hospital municipal.

El hospital de Palmar de Varela fue entregado el pasado 1 de junio y hace parte de la gran apuesta de la gobernadora, Elsa Noguera, por llevar a los municipios del Atlántico un servicio de salud digno y de calidad. Como el de Palmar, ya son seis los nuevos y modernos hospitales entregados en el departamento.

*Con información de la Gobernación del Atlántico.