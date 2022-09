Apostar por Silvestre cuando nadie creía en el: la decisión que sacó de las cenizas a RCN

Parece que el reinado de Caracol está cerca de acabar o por lo menos parece que su mayor competencia, RCN, está a punto de arrebatarle algunas posiciones importantes en el rating colombiano. Inesperadamente, la bionovela interpretada por Silvestre Dangond, ha tenido una tremenda acogida. Adicional a ello, parece que con cada día que pasa, son más los televidentes que se suman a esta historia.

Pese a tener una dura competencia con la novela 'Entre sombras', que cuenta con un gran talento, parece que la producción y actuaciones de Silvestre Dangond, trapean el piso con Flora Martínez y Caracol. Pese a que ambas novelas arrancaron con el mismo rating, en la actualidad, 'Leandro Díaz' con Silvestre Dangond como protagonista supera por mucho a Caracol. Aparte de ello está cerca de igualar y hasta superar 'La Voz Senior'.

No me gustan las novelas, pero con esos tweets tan buenos que ponen sobre lo qué pasa en Leandro Díaz, estoy que me la veo 🤣

— sharonruiz (@pamelaa_25) September 29, 2022