Aplazada la primera defensa de campeonato mundial de Oscar Rivas 

Miguel Angel Castañeda Jimenez

julio 28, 2022

Después de una serie de irregularidades en torno a la realización de esta velada boxística, al fin se confirmó lo que se venía sospechando entre los seguidores de este deporte en Colombia. El día 25 de julio, Yvon Michel presidente y director general del Groupe Yvon Michel Inc., el cual ejerce como promotor de Oscar Rivas confirmó a través de su cuenta de Twitter este aplazamiento. Originalmente este evento denominado ”Batalla en Cali” iba a tener en su evento estelar la pelea por el campeonato mundial del peso Bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), entre el campeón defensor originario del Valle del Cauca Oscar ”Kaboom” Rivas (28-1, 19 KOs) y el retador polaco Lukasz Rozanski (14-0, 13 KOs). Este combate estaba previsto a disputarse el 13 de agosto en la ciudad de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

En este comunicado a través de la red social, el promotor de Rivas aclaró que se están barajando diferentes escenarios y se espera fijar pronto una nueva fecha para la cartelera. Del mismo modo, en declaraciones concedidas al portal Boxingscene.com, Michel aseguró que este anunció se dio debido a problemas logísticos con los socios en Colombia. Entre las fechas tentativas para reprogramar este evento, se espera que se pueda realizar en septiembre y se siga con el plan original de llevarse a cabo en suelo colombiano, para poder realizar el sueño del boxeador de defender este campeonato mundial delante de su gente.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta cartelera se termine realizando en la ciudad de Montreal en Canadá, hogar de Rivas y lugar donde opera la empresa promotora. No obstante, se hizo énfasis en que esta posibilidad de hacerla en tierras canadienses en el mes de octubre, solo se contempla en caso de que ya se hayan agotado todo los recursos y opciones posibles para realizarla en Colombia.

Luego de ganar en noviembre del año pasado su pelea ante Ryan Rozicki y de esta manera coronarse como el primer campeón de la nueva categoría de peso (Bridger) introducida por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), parecía que cada vez estaba más cerca esta anhelada pelea de campeonato mundial en Colombia. Vale la pena resaltar que originalmente el rival de Rivas iba a ser el ruso Evgeny Romanov, el cual se había ganado el derecho a optar por este título al vencer a su compatriota Dmitry Kudryashov en una pelea eliminatoria en mayo del año pasado. Sin embargo, a causa de las sanciones que los cuatro grandes organismos que rigen el boxeo profesional decidieron imponer sobre los boxeadores rusos a causa del conflicto bélico con Ucrania, el polaco Lukasz Rozanski entró como el nuevo oponente del colombiano.

Desde principios de este año fueron surgiendo los rumores con respecto a que esta primera defensa del campeonato se podría llevar a cabo en el país. A partir de los primeros días de abril ya estaba circulando la información en relación a que este combate se iba a realizar en el mes de agosto en el estadio Pascual Guerrero de Cali. En consecuencia, se realizaron una serie de conferencias de prensa en las ciudades de Cali y Bogotá para realizar el lanzamiento oficial del evento ante los medios de comunicación.

En la reunión realizada el 26 de abril en un restaurante bar en el sector del parque de la 93 del norte de Bogotá, los protagonistas de la velada tuvieron la oportunidad de realizar sus diferentes anuncios. En primer lugar, el organizador del evento aseguró que habría espectáculos musicales. En segundo lugar, el promotor manifestó que la cartelera contaría con alrededor de 5 a 7 peleas de nivel internacional y otro combate de campeonato mundial. Del mismo modo, Oscar Rivas aseguró que su campamento de entrenamiento de cara a esta pelea lo realizaría en la ciudad de Bogotá (lo cual no terminó siendo así). También, manifestó tener tres objetivos: ser un gran campeón de la categoría “Bridger”, realizar varias defensas en Colombia y aspirar a ganar un título mundial en el peso pesado. Por último, el organizador en declaraciones hechas de manera personal al autor de esta nota, afirmó que la boletería iba a salir a la venta el día 30 de mayo en tres fases, sin embargo, no accedió a dar más detalles al respecto.

El miércoles 27, ambos boxeadores junto con sus acompañantes viajaron a Cali a la rueda de prensa realizada en el hotel Dann Carlton, para atender los requerimientos de los medios de la Sultana del Valle. En este encuentro de boca de uno de los protagonistas salió el nombre del primer artista que supuestamente iba a estar en esta velada, el cual se trataba ni más ni menos que de Marc Anthony. También, en esta pequeña gira se realizaron varios cara a cara promocionales entre estos dos boxeadores, los cuales se dieron al final de cada conferencia de prensa, dentro del propio estadio Pascual Guerrero y en una base militar.

Luego de este lanzamiento se suponía que las cosas se debían haber llevado a cabo con total normalidad. A mediados del mes de mayo se hizo el anuncio de la otra pelea de campeonato mundial que se había prometido. En otro histórico combate, la legendaria “primera dama” del boxeo Cecilia Braekhus (36-2, 9 KOs), iba a debutar en su natal Colombia ante la campeona superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la sueca Patricia Berghult (15-0, 3 KOs). Sin embargo, el ambiente comenzó a tornarse algo extraño luego de que pasara la fecha prometida por el organizador (30 de mayo) y no hubiera información sobre las boletas o un lanzamiento oficial del evento para el público acompañado del poster y el resto de la cartelera como se esperaba.

Después de percibir que este no había sido un pequeño retraso, debido a que corrían los días y el hermetismo reinaba en el ambiente, la preocupación aumentó al revisar la página web y redes oficiales del evento. En lo que parecía ser una broma de muy mal gusto, aparecía un poster anunciando un concierto con una nómina de artistas encabezada por Jennifer López, acompañada por Chris Brown, Natalia Paris y Omar Geles. Además, para rematar también se anunciaba una “red carpet” conformada por estrellas tales como Ronaldinho, Floyd Mayweather Jr., Roberto Carlos, Tom Holland entre otros e inclusive hasta personajes ficticios como Acuaman. Del mismo modo, este sitio web estaba inundado de consignas fantasiosas tales como “La pelea del siglo” o “Las Vegas se traslada a Cali”.

A pesar de esta serie de promesas irrealizables, aún no había ni siquiera información con respecto a la boletería o al anuncio oficial. Este desasosiego llegó a tal punto de que el autor de este articulo contactó a los boxeadores Lukas Rozanski y Patricia Berghult para preguntar sobre el estado del evento, aunque ambos peleadores por ese entonces (junio) no tenían alguna novedad con respecto a una posible perturbación en el desarrollo normal de la cartelera. No obstante, esta cadena de extrañas situaciones era suficiente para aumentar el escepticismo y la sensación de que algo no andaba yendo bien en torno a esta velada.

Del mismo modo, la organización del evento aseguró que se iba a realizar una nueva conferencia de prensa en la ciudad de Bogotá el día 5 de julio, la cual nunca se llevó a cabo. Inclusive a día de hoy, en la página web oficial del evento batallaencali.com, ya no aparecen los posters fantasiosos de JLO y Natalia Paris, únicamente aparece una imagen de Rivas y Rozanski en la que se anuncia la pelea acompañada de la frase “pronto”.

En una nota publicada el día 6 de julio en la misma sección de este portal, el autor de este articulo compartió una entrevista realizada al boxeador polaco Lukasz Rozanski en la que daba cuenta de su preparación de cara a esta pelea. En uno de los apartados finales de aquel texto, el boxeador manifestaba que la parte final de su campamento de entrenamiento consistía en viajar a los Estados Unidos semanas antes del combate, para ajustarse al uso horario colombiano. Sin embargo, el domingo pasado gente cercana al equipo del retador, le comentó al autor que el caos y la incertidumbre eran reinantes, debido a que ni siquiera el propio peleador tenía información sobre su pelea, por lo que no sabía cuándo partir. Cabe resaltar que este peleador ya había realizado casi en su totalidad el campamento e inclusive ya estaba en el límite de peso de la categoría.

Luego de todos estos sucesos, llegó el previsible anuncio del aplazamiento de la cartelera. Este hecho desató la molestia en el equipo de Rozanski y entre todos los demás involucrados e interesados en este evento.

Vale la pena resaltar que ente los planes está el seguir adelante con la cartelera en Colombia, justo con el resto de las preliminares. Tal como se dijo anteriormente, en la pelea coestelar Cecilia Braekhus (36-2, 9 KOs) se iba a enfrentar a Patricia Berghult (15-0, 3 KOs) por el campeonato superwelter del CMB. Además, estaba previsto que el excampeón mundial del peso semipesado Eleider Álvarez (25-2, 13 KOs) realizara su regreso al ring en un combate ante el barranquillero Alex Theran (23-8, 15 KOs). Del mismo modo, se rumoreaba la presencia de la campeona mundial costarricense Hanna Gabriels y del boxeador bogotano Deneb Diaz.

Por último, fuentes cercanas a este servidor afirman que el propio promotor y boxeador colombiano esperan sacar en los próximos días un comunicado para explicar la situación y las irregularidades que se han presentado en torno a la realización de este evento.

