Anuel: el peor error que cometió Karol G

Si de amor intenso y apasionado se habla, Karol G y Anuel AA serían algunos de los expertos. Desde sus inicios abundaron los rumores y así mismo fue que terminaron. Sin ánimos de hablar de sus talentos o carreras artísticas, muchos internautas criticaron la relación de ambos, no solo por no combinar sino por el hecho de que la Bichota se hubiera fijado en el puertorriqueño, quien incluso ahora sigue demostrando que es un reguetonero más con dinero, creído y patán; así le haya prometido cielo y tierra a la paisa.

La relación entre Karol G y Anuel empezó como una aventura clandestina: en aquel entonces el cantante estaba intentado regresar con su esposa y madre de su única hijo, Astrid Cuevas, la mujer que estuvo con él cuando no era nadie y lo acompañó cuando mientras estuvo en prisión. Sin embargo, el puertorriqueño se enamoró de la belleza de la paisa y desde ese momento empezó una relación intensa que fue mediática. Anuel se tatuó el rostro de Karol G, y hasta grabaron la canción Secreto cuando llevaban pocas semanas de relación. Aunque nadie daba un peso por la pareja, le callaron la boca a más de uno cuando la aventura se tornó seria y se mantuvo firme con el paso del tiempo; pero así mismo le dieron la razón a muchos otros cuando terminaron de repente tras dos años de relación, supuestamente por infidelidades del puertorriqueño, cada uno se fue por su lado, tanto así que Anuel se ennovió con Yailin y este año contrajeron nupcias.

Según lo que se veía en redes y conciertos de ambos, Karol G habría sido la más afectada tras la separación, no solo porque mantenía en fiestas y se le veía despechada, sino por aquel show donde lloró mientras cantaba la primera canción que le dedicó a Anuel. Tiempo después, ambos cantantes de reencontraron y publicaron en redes que estaban en buenos términos, pero él mismo ha demostrado que no soporta ni siquiera cuando suena una canción de ella en una discoteca, o incluso cuando alguien la nombra delante de él. En su más reciente pronunciamiento sobre la artista dejó muy claro que no le interesa saber nada de ella, y hasta dio pistas que podrían dejar "mal parada" a la mujer; postura que fácilmente un caballero no haría pública.

