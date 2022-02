Antioquia al Congreso*. “El Pacto ve la importancia de tener la alcaldía de Medellín”: Alejandro Toro

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado |

febrero 01, 2022

¿Quién es Alejandro Toro?

Alejandro Toro es un trabajador por temas de paz, temas sociales, construcción de paz territorial; soy un viajero, me encanta viajar, leer, escribir. Padre de Alejandra Toro, una hermosa niña de 12 años que es razón de mi vida. Director de la Fundación Avanti y creador de ella hace 13 años. Actualmente, en esta hermosa aventura de aportarle al país desde el Congreso.

Antes de encabezar la lista a Cámara por el Pacto Histórico, usted venía sonando como candidato al Senado y personalmente me había confirmado que no tenía aspiraciones a la Cámara. ¿Por qué el cambio de opinión y cómo fue el procedimiento que le otorgó la cabeza de lista?

Para nadie es un secreto mi cercanía con el movimiento Independientes, soy muy cercano a personas que forman parte de la administración. He trabajado con ellos y los estimo. Eso me lleva a que sea tenido en cuenta en la lista al Senado, porque el Pacto Histórico ve la importancia de tener la alcaldía de Medellín, eso equilibra un poquito la cancha en el tema político para las elecciones. Se habla de mi nombre para que sirva como una especie de cercanía entre el Pacto y el movimiento Independientes. Luego, por las dinámicas políticas el candidato Álex Flórez que aspiraba por el Verde, pasa a ocupar ese lugar que se había asignado.

¿Por las dinámicas políticas se refiere a la sentencia del Consejo de Estado que le decretó la pérdida de investidura al exconcejal Álex Flórez?

No, porque eso no incidía en que estuviera en una lista o en la otra. Para nadie es un secreto las diferencias que hay entre el fajardismo y todo lo que es la línea del alcalde, y lo que se dijo en algún momento es que dejaban en libertad a las personas del Verde para votar a Presidencia, pero la lista se iba ir en unidad en lo que hoy es la lista del centro; entonces eso ponía en una situación compleja de que Álex si era parte de ese mismo círculo, entonces se toma la decisión de que entre al Pacto y que haya una participación en la lista de Cámara, entonces ahí se solicita mi nombre.

Se ha planteado que usted es una ficha del alcalde Daniel Quintero, ¿cómo valora esa afirmación?

Claro, yo soy una persona cercana a este proyecto político, pero por un lado está mi ADN, lo que yo he venido trabajando, y por el otro, está mi cercanía con gran parte del círculo de esa alcaldía porque yo lo tengo que confesar: yo no soy muy cercano al alcalde, soy muy cercano al círculo del alcalde; yo con él creo que prácticamente no me hablo desde cuando se ganó la alcaldía, estamos hablando del 27 de octubre de 2019. Son muy pocas las ocasiones en las que he coincidido.

Frente a la coyuntura presidencial, ¿qué tal va la campaña de Petro en Antioquia?

No nos podemos confiar, tenemos que trabajar como si no tuviéramos un voto, nosotros hemos estado midiendo con unas consultas internas que no son publicadas y tenemos un Petro en crecimiento. Tenemos medido a Medellín, tenemos medido al área metropolitana, a Bello, Itagüí, Envigado y tenemos un Petro muy bien posicionado; un Petro que va a dar una sorpresa muy grande desde la primera vuelta.

¿Qué opinión le merece las cercanías del Pacto con políticos tradicionales como Luis Pérez y Julián Bedoya?, ¿no desdibujan esas alianzas la naturaleza del Pacto como un proyecto alejado de la política tradicional?

Es muy importante el Pacto, y el Pacto lo vemos como esa unión de diferentes que se integran en torno a unos principios esenciales, y lo que hemos dicho es que el Pacto es una manera de gobernar, y eso hace que nos comencemos a acercar a otros grupos donde existen coincidencias. Necesitamos sumar, y si ese proceso con Luis Pérez desde un reconocimiento de qué pasó en Comuna 13, qué pasó con la operación Orión, qué pasó con las víctimas, dónde están los desaparecidos. Yo estaría de acuerdo con que llegara Luis Pérez a la campaña del Pacto luego de un proceso de acercamiento que diera claridades sobre el pasado, cómo va incidir en el presente y qué pasaría con ese grupo en el futuro.

¿Y sobre el senador Julián Bedoya?

Habría que mirarlo; no quiero decir en este momento que no, y no quiero decir en este momento que sí, porque tendríamos que hacer un proceso.

Finalmente, ¿por qué votar por la lista del Pacto Histórico?

Porque no hay otra opción de cambio, nadie dentro del espectro de las otras listas representa un cambio estructural en la concepción del país; nadie se plantea la no exploración de nuevos pozos petroleros, lo que nos va a obligar a encontrar nuevos caminos, que un día después del 7 de agosto de 2022 no busquemos más petróleo, ¿quién plantea eso? Alguien que se sueña un país diferente, un país de energías limpias, de energías renovables, alguien que quiere poner sobre la mesa la discusión estructural sobre el sistema de salud y el modelo pensional.

La gente va a votar por el Pacto porque es lo que siente que representa un cambio en todos los sentidos de su vida.