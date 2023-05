Ante la gran teta estatal aparecen los pedigüeños de todo nivel

Por: German Peña Cordoba |

mayo 24, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

LA TETA, PRODIGIOSO ÓRGANO GLANDULAR QUE PRODUCE LECHE y sirve para alimentar a las crías, si se extrapola a lo que significa la Teta Estatal, esta da para adoptar todo tipo de pedigüeños. Contrario a lo que se cree, los principales pedigüeños no son los desvalidos, son los grandes tecnócratas dogmáticos que en aras de reducir el tamaño del Estado (un principio rector del Neoliberalismo) y, satisfacer su individualismo, se apoderan de los principales activos, que teóricamente pertenecen a todos los colombianos. Así las cosas, nos expolian bajo la Neoliberal figura de la privatización, que de manera obsecuente todos aceptamos. ¡Sin chistar nos despojan!. Me surge una pregunta: ¿Y cuándo ya no haya nada por privatizar?

La corrupción del Estado es una alianza entre funcionarios venales y agentes privados sobornadores, es un hecho mutuo, cultural e "inherente a la condición humana". No solo es el estado per se, se necesita otro asociado. La ineficiencia estatal es inducida y es producto de la falta de voluntad política para combatirla, la eficiencia se puede recuperar, con programas educativos e inculcando principios desde el hogar y valores en la formación educativa. Para superar este estado de cosas, que no se logra de la noche a la mañana, se necesitarán varias generaciones, para subsanar algo que se encuentra enraizado.

-Publicidad.-

Para lograr el protervo propósito de hacer que se perciba el Estado como un aparato ineficiente, se acude a la narrativa que como género literario (novela, cuento, epopeya etc) es muy valioso, pero en este caso es un relato narrado en la búsqueda de un propósito que cobija fines políticos. La narrativa expone el falaz argumento, que todo lo que viene del Estado es corrupto e ineficiente. Es innegable: algo hay de cierto en el argumento, pero también es cierto, que la narrativa la imponen, se divulga, se pregona y de esta forma, gana terreno, supera la posibilidad de corregir la percepción y, subsanar las naturales deficiencias del Estado. La narrativa queda ahí, haciendo su silencioso trabajo, ahí sembrada cual mina quiebrapatas.

Hablar de Estatizar es un anatema. Cuando un gobierno trata de reversar las medidas Neoliberales, como en el caso de la reforma a la salud, salen a convencer, con la consabida narrativa que el Estado es mal administrador, que estatizar es un pecado. La autogestión se hace presente para conducir al caos, demonizan e inoculan miedo con la palabra "Comunismo", que paradójicamente asusta mas a los que no tienen nada, que a los que realmente si tienen. Argumentan en su estrategia de miedo, que "ellos no saben de eso" como dice Cesar Gaviria, cuando de girarles los recursos directamente a las Ips se trata. Por supuesto que don Gaviria el sí sabe mucho de eso: de como funciona el tradicional latrocinio.

Publicidad.

Cuando un gobierno tiene dentro de sus prioridades la defensa de la vida, la sensibilidad y la solidaridad con el más pobre, salen con el clásico grito herido: "todo lo quieren regalado". Pero cuando los pedigüeños de los bancos, que son pedigüeños de alto vuelo, privatizan sus grandes utilidades y socializan "las pérdidas" producto de quebrarse pa'dentro, y las tenemos que pagar todos, o cuando los conglomerados económicos son beneficiarios de grandes exenciones tributarias, ahí si nadie dice: "es que todo lo quieren regalado". Decía mi abuela Petrona Oliveros: "la ley del embudo: lo ancho pa'mi, lo angosto pa'los demas", significa, cuando lo leonino se impone sobre lo equitativo.

Entiendo que el Estado no puede manejarlo todo, pero sí debe intervenir en la economía: "EL MERCADO HASTA DONDE SEA POSIBLE, EL ESTADO HASTA DONDE SEA NECESARIO" como nos lo enseña la Tercera Via un pensamiento ecléctico y punto intermedio entre el Liberalismo y el Socialismo. Así las cosas el Estado debería garantizar el pleno empleo, lo dice la constitución de 1991, el Estado debería ser el primer empleador, pero no es asi, desde que la narrativa impuso que es ineficiente y corrupto. Lo anterior caló hondo y el mismo estado no ayuda a que esta realidad se desvirtúe.

No se puede negar que un país necesita un sistema financiero fuerte y sólido. Bancarizar a un grueso número de ciudadanos es necesario, no es pecado, como tampoco lo es democratizar la Banca y propugnar por una banca solidaria, porque lo que tenemos es la intermediación más alta del mundo.

De otro lado, es bueno procurar por erradicar la desigualdad y luchar por la justicia social, pero es malo, el paternalismo estatal excesivo que crea un nuevo ciudadano: el pedigueño permanente, que espera recibir por el solo hecho de existir, todo tipo de bienes, favores y subsidios procedentes del Estado. Un estado paternalista que tiene la obligación de dárselo todo, hacerlo feliz y, mientras tanto el pedigüeño no tiene obligaciones de ningún tipo. Y al final ni siquiera vota por quien procura dispensarles esos beneficios y por lo contrario: habla mal de el.

Así, el ciudadano facilista se convierte en un nuevo ejemplar, una nueva carga para el Estado. La predestinada para que esto no suceda, es la educación que debe garantizar la movilidad social, pero ese ascensor no está funcionan: existe un precarismo laboral en términos salariales que golpea al profesional, como también profesiones, verdaderos rellenos excluidadas de las necesidades del mercado.

En este orden los Pedigueños, van y vienen, los hay connotados y malogrados. Los hay ricos y los hay pobres, pero siempre la teta del Estado estará dispuesta a recibirlos en su seno y amamantarlos.