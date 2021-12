Angélica Lozano no vuelve al Congreso, espera ser fórmula vicepresidencial

.Publicidad.

Aunque Angélica Lozano al final no salió del Partido Verde después del portazo que pegó este fin de semana cuando presentó su carta de renuncia, la senadora no inscribió su nombre como candidata en la lista de centro bautizada Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza y que será encabezada por Humberto De La Calle. Sus planes ahora pasan por las elecciones presidenciales y tiene la mirada puesta en ser la fórmula vicepresidencial del candidato que elija la coalición en marzo de 2022. Lozano ha sido una pieza clave dentro de la alianza de centro y se la ha jugado toda por integrar no solo a su partido sino a varios sectores. De hecho, es la única que, sin ser precandidata, ha estado en todas las reuniones clave en las que se definió el futuro de la coalición.

Pero mientras se define su futuro como fórmula vicepresidencial, Lozano quiere dejar su curul en buenas manos, y le estaría apostando a dos candidaturas: la de Viviana Barberena, una mujer de toda la confianza de Antanas Mockus y a la del analista Ariel Ávila.

