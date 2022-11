¿Andrés Escobar se dopaba? Los supuestos pecados del ídolo del Nacional que mostró Netflix

.Publicidad.

Teníamos 14 años cuando nos despertaron. El 2 de julio de 1994 el chofer de los hermanos Gallón, quienes le había comprado a Álvaro Uribe la finca las Guacharacas, llenó de tiros a Andrés Escobar. El clima que se vivía en esa época era de máxima tensión y el fútbol no era más que otro campo donde se desarrollaba la guerra que azotaba las ciudades colombianas. El país decidió montarse en esa nube de opio que fue la Selección Colombia. Después de vencer en el último partido de la fase clasificatoria 5-0 en el estadio de River Plate a Argentina, decidimos creer que podríamos ganar un mundial.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué pasó con Pamela, el gran amor de Andrés Escobar?

-Publicidad.-

El 3-1 contra Rumania nos devolvió a la realidad. Muchos siguieron creyendo que el partido contra los semi-amateurs gringos –en esa época no existía la MLS- era un trámite fácilmente ganable. Pero no. El autogol de Andrés Escobar arrancando el partido fue la paletada de tierra que enterró al equipo. Sin embargo queríamos mucho a Andrés, mucho, y sabíamos que esto había sido un accidente. Cuando el equipo empacaba maletas después de salir eliminados en primera ronda, Pacho Maturana les recomendó no regresar al país. Había un clima de hostilidad contra ciertos jugadores que no dieron la talla. Asprilla, por ejemplo, mostró un nivel deplorable, una displicencia que a muchos ofendió. Freddy Rincón fue otro que estuvo en el ojo del huracán. Su cobardía en esos partidos fue un escándalo. Algún tiempo después el escritor uruguayo Eduardo Galeano lanzó la versión de que un brujo de Buenaventura le recomendó no meter la pierna demasiado en el mundial porque veía en su horizonte una ruptura de fémur. El Pibe tampoco brilló y aunque metió dos goles el Tren Valencia, estrella del Bayern Munich, no tuvo la jerarquía que necesita un equipo para destacarse en un torneo como el mundial.

Pero Andrés no, Andrés jamás. Todos supimos que había sido un accidente. Un autogol es un tropiezo que cualquier defensa puede cometer. Andrés no hizo caso, Andrés se devolvió a Colombia, se fue a una discoteca por las Palmas, le contestó la provocación a los hermanos Gallón, dos mafiosos de cuidado que empezaron a tocarle el culo en plena fiesta, lo siguieron hasta el parqueadero y le pegaron doce tiros. Cada uno de los disparos venía acompañado con un grito de gol por parte de los que lo mataron. Por eso dolió tanto y por eso Andrés es un santo.

Publicidad.

Así que recrear la historia de Andrés siempre va a ser un problema para Netflix. Sobre todo si no habla con los familiares del crack. Entiendo las razones que llevan al Sachi a salir a decir que la serie era una porquería. Lo entiendo. Según Goles en contra Andrés Escobar tenía un problema de pisada que le provocaba dolores intolerables, lo que lo llevó a pensar en la posibilidad de retirarse del fútbol. Un fisioterapeuta de Nacional le recomienda una plantilla que le permite acomodarse. Andrés, para contener los dolores, se toma analgésicos, es decir se droga para no sentir el calvario. Esto es dopaje y esto es una acusación gravísima para un hombre que fue considerado siempre El caballero del fútbol.

Claro que se entienden las razones, y además está ese clima enrarecido, la injerencia de la mafia en el fútbol, matando y presionando futbolistas, dirigentes. Eso pasó. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran dueños del América, Rodríguez Gacha era el que controlaba a Millonarios y Pablo Escobar quería quedarse con Nacional. Y la serie, dirigida por dos maestros como Carlos Moreno y Oscar Ruiz Navia, acierta desde el casting, con el guion y la investigación, y se mandan una de las mejores series colombianas del año. Una serie que se necesita ver ya sobre un capítulo de nuestra historia que necesita ser contado de manera exhaustiva, milimétrica. ¿Cómo así que no se puede hablar de mafia? Los argentinos llevan 40 años de democracia y ahí crearon 1985, esa joya, ese clásico inmediato que estrenó Amazon. ¿Los alemanes van a dejar de hacer películas de Nazis para mostrar otra cara de su país? No, acá no se puede olvidar y el arte, si debe servir para algo, es para garantizar que habrá memoria. Siempre.

Goles en contra tiene algo de lo que carecen tanto nuestras series, planos, algunos tan hermosos como mostrar desde arriba como se pone una bandeja paisa en una mesa –algo que ya había hecho Víctor Gaviria en su infravalorada Sumas y restas- o como planificaba Pacho Maturana la línea en sus entrenamientos con Nacional. Goles en contra es una obra de altísima calidad que debe ser vista por todo el mundo. Y, ojo, a Andrés no lo muestran como ningún drogadicto. Al contrario, la valentía de este muchacho, de tener que elegir doparse o infiltrarse como hizo en el partido previo a la Copa Intercontinental de 1989 contra el Milán, lo deja como el guerrero que siempre fue. Uno entiende las razones de Sachi Escobar, su hermano, exitoso entrenador, de decir que la serie es una porquería y todo eso, esto, si todavía nos duele a nosotros, ¿Cómo será a su familia?

Así que dejen todo lo que están haciendo y si son hinchas de Nacional se van a sentir orgullosos al ver como su equipo fue el bálsamo con el que todo un país pudo lavar sus heridas cuando a bombazos nos habían bloqueado el camino.