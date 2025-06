Andrea Serna busca con el Desafío apoderarse del rating

.Publicidad.

Cuando se habla de pesos pesados de la farándula criolla colombiana es difícil no pensar en una de las más ‘tesas’ y queridas de la televisión: Andrea Serna, de 48 años, quien lleva más de veinte años acompañando a las familias en programas que han sido un éxito y que está lejos de retirarse del mundo del entretenimiento. Es más, ahora se prepara para volver como presentadora principal del Desafío 2025, una edición que promete ser emblemática para Caracol Televisión.

Nacida el 18 de enero de 1977 en Aranzazu, Caldas, y criada en Cali, Andrea llegó a Bogotá en su juventud, atraída por la posibilidad de abrirse camino en el mundo de la publicidad y el mercadeo, carreras que estudió. Sin embargo, muy pronto cambió los libros por los reflectores. Inició como modelo y dio sus primeros pasos en televisión en programas como La Selección y No me lo cambie, ambos espacios de entretenimiento que empezaron a perfilar su carisma como presentadora.

Con disciplina y estilo, Andrea comparte su rutina matutina de bienestar antes de ponerse al frente del set

Su carrera despegó definitivamente en el Canal RCN, al que ingresó en 1999. Durante 18 años se convirtió en una de las caras más reconocibles de esa casa televisiva. Allí condujo programas como Andrea al extremo, Comandos, El Jugador, El Concurso Nacional de Belleza, y especialmente El Factor X, uno de los formatos musicales más exitosos del país. En este último, además de presentadora, se desempeñó como coproductora, trabajando codo a codo con el equipo creativo. Fue en ese contexto donde conoció al productor alemán Frank Scheuermann, con quien se casó en 2004 y de quien se divorció en 2008. A pesar de la separación, mantuvieron una relación profesional cordial y continuaron colaborando en distintos proyectos.

Luego de casi dos décadas en RCN, y de ser una de las caras más recordadas de los “cara a cara” en las versiones de “Protagonistas de Nuestra Tele” en 2012, 2013 y 2017, en julio de ese año, Serna decidió renunciar al canal. Su salida sorprendió, pero también marcó el inicio de una nueva etapa. En 2018 llegó al Canal Caracol para presentar The Wall y más adelante La Agencia, reality enfocado en el modelaje. En 2019 fue anunciada como la nueva presentadora del Desafío Súper Regiones, un programa que ha marcado su consolidación en esta nueva casa televisiva.

Desde entonces, Serna ha sido la figura principal de todas las versiones del Desafío, incluyendo The Box (2021, 2022, 2023) y Desafío XX (2024). Su estilo profesional y elegante, cargado de carisma, le ha dado una nueva dimensión al formato, tradicionalmente conocido por su exigencia física y emocional para los participantes.

En paralelo a su carrera, Andrea ha construido una sólida vida personal. En 2010 contrajo matrimonio con el empresario barranquillero Juan Manuel Barraza, hermano de la también presentadora María José Barraza. Tienen una hija, Emilia, quien ha sido un pilar en la vida de la conductora. En varias entrevistas, Andrea ha reconocido que uno de los mayores retos de grabar el Desafío es la distancia con su hija, especialmente en las ediciones recientes que se han grabado en Tobia, Cundinamarca, donde permanece durante semanas de rodaje y solo puede ver a su familia los fines de semana.

Andrea también ha hablado públicamente de momentos difíciles. En su infancia sufrió varios accidentes que le dejaron cicatrices en la cara, cabeza, piernas y manos. Lejos de esconder estas marcas, ha hablado de ellas como parte de su historia y como lecciones que la han fortalecido.

En lo profesional, su trabajo ha sido reconocido en distintos espacios. Ha recibido dos veces el galardón a Mejor Presentadora de Reality en los Premios PRODU, en 2021 y 2023, confirmando su lugar en la élite de la televisión latinoamericana.

Momento selfie tras bambalinas: la presentadora irradia seguridad y profesionalismo mientras se prepara para el capítulo del día

Además, ha incursionado con éxito en el mundo de la moda con su marca de trajes de baño llamada “ALS by Andrea Serna”, una línea que refleja su estilo elegante, sobrio y sofisticado. La colección, que se vende principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales, ha tenido una buena acogida, especialmente entre mujeres que buscan prendas cómodas, modernas y versátiles. Andrea participa activamente en el diseño y promoción de la marca, que se ha posicionado como una propuesta aspiracional pero cercana. Paralelamente, ha mantenido una imagen pública coherente con su marca personal: bienestar físico y emocional. En sus redes sociales —donde supera el millón de seguidores en Instagram— comparte con frecuencia sus rutinas de ejercicio, consejos de autocuidado y mensajes inspiradores, reforzando su perfil como referente de disciplina, equilibrio y estilo de vida saludable.

Para el 2025, Caracol Televisión anunció el regreso del Desafío con una edición especial que llevará por nombre Desafío del Siglo XXI. La convocatoria se abrió en febrero y ya se confirmó que Andrea será, nuevamente, su conductora principal. Aunque aún no se ha definido si regresará con ella la exreina María Fernanda Aristizábal, su presencia es suficiente para anticipar una temporada cargada de emoción, retos renovados y la solidez de una figura que ha sabido reinventarse sin perder autenticidad.

Con 48 años, Andrea Serna no parece detenerse. Su nombre ya no es solo sinónimo de elegancia, sino de constancia y liderazgo en un medio que exige reinventarse cada día. Su regreso al Desafío 2025 no es un simple retorno: es la confirmación de que Andrea Serna sigue siendo, sin discusión, la reina de los realities en Colombia.