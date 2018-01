Amaranta Hank rifa su cuerpo entre cinco fans

Amaranta Hank no tiene muy buen concepto del hombre colombiano. La cucuteña siempre ha pensado que en Colombia no están dadas las condiciones para que haya actores porno. Cree que los colombianos no están muy bien dotados y en general son malos amantes “Aunque los chocoanos son unos polvazos”. Sin embargo, teniendo en cuenta las repetidas propuestas que recibe en sus redes sociales, decidió darle al amante nacional una oportunidad. La próxima semana hará una convocatoria para encontrar a cinco hombres que estén dispuestos a filmar porno con ella.

El 22 de enero inicia el casting general (Todos los detalles aquí). Será respaldado por la página web cumlouder. Pueden participar mayores de edad, que tengan facilidad de viajar a Medellín. Los interesados deberán enviar sus datos personales junto a fotografías básicas vestidos y desnudos para tener un registro sobre el cual se hará el primer filtro. Los que sean preseleccionados, que aproximadamente serán diez, deberán practicarse los mismos exámenes de control que se realiza cualquier actor porno antes de una escena.

El segundo filtro es el rodaje de un gang bang con una actriz colombiana cuyo nombre aún está por definir. Este será el primer casting porno formal de los aspirantes y su desempeño sexual será la clave para ser escogido. De igual manera se tendrá en cuenta que no se dejen intimidar por la cámara como también que se sienta que disfrutan el sexo.

Los cinco afortunados que superen la prueba del gang bang recibirán como premio rodar una escena con Amaranta Hank. Cada uno de ellos hará una diferente y recibirá su pago. El que mejor satisfaga a la actriz porno será escogido para acompañarla en un show de sexo en vivo ante los asistentes de Kinky Circus Medellín, la misma fiesta erótica que organizó en noviembre pasado en Bogotá que esta vez tendrá su versión en la capital paisa.

Hace un año, cuando Amaranta Hank cambió el periodismo por el porno sabía que su carrera en la industria para adultos iba a ir más allá de tener sexo ante las cámaras. La cucuteña, que desde su época de columnista en SoHo se había caracterizado por decir lo que piensa e incomodar a más de uno con sus verdades, siempre se había mostrado en favor de la liberación sexual en un país donde la moral y la iglesia la han reprimido. Por eso, desde que entró a la industria para adultos, se ha caracterizado por experimentar todas las formas posibles de placer.

Su primer año en el porno le deja un balance bastante positivo. El pasado mes de noviembre organizó Kinky Circus en Bogotá, la primera fiesta erótica de Colombia, donde ella fue la estrella de la noche y presentó por primera vez en la capital su show en vivo. A los pocos días partió hacia Barcelona, donde filmó sus primeras escenas de porno profesional, rodando entre otros con Nacho Vidal. Este año Amaranta Hank regresó a Colombia con muchos planes para seguir fomentando su revolución sexual.

Esta vez quiso tener en cuenta a sus fans. Amaranta se decidió a darles una oportunidad porque cada día, entre sus cuentas de Instagram y Twitter, recibe cerca de 50 mensajes de hombres preguntándole cómo convertirse en actores porno. Muchos de ellos coinciden en que su mayor fantasía siempre ha sido estar con una actriz porno. Por lo tanto, la cucuteña, que desvirgó a un joven ante la cámara y en alguna ocasión intentó rodar con un discapacitado, se muestra optimista con el resultado de su último experimento pornográfico. “Este casting es una oportunidad para que me callen la boca y dejar de menospreciar al colombiano, o bien, para reafirmar lo que pienso”.