Amaranta Hank, más que una actriz porno

Nota al lector: esta es una de aquellas entrevistas que uno se encuentra por casualidad, justo en el marco de la mayor celebración literaria de mi natal Cúcuta, en 2017. Recuerdo claramente que allí se encontraba ella luego de exponer ante un amplio auditorio de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero su nuevo proyecto. Espero que disfruten las preguntas que un joven de 18 años tenía para una mujer que, aparte de ser bonita físicamente, posee una destreza al momento de hablar y un espíritu inquebrantable.

Alejandra Omaña, o como se le conoce en la industria porno Amaranta Hank, es una escritora y, no menos importante, actriz porno cucuteña.

Publicidad

La recordarán por ser la mujer que en 2014 prometió desnudarse para Soho si el Cúcuta Deportivo ascendía. Al final, el equipo subió a la A y ella cumplió lo dicho.

Publicidad.

Aparte de ello, es periodista, su autor favorito es Charles Bukowski y después de las letras, la apasiona el sexo. Todo ello me pareció interesante, al punto de querer saber de primera mano algunas curiosidades sobre su trabajo en el cine para adultos, además de su opinión frente a las críticas recibidas por ello.

Usted tiene conocimientos en el área de la comunicación (estudió este pregrado en la Universidad de Pamplona), además de una pasión por la lectura y la escritura, por lo que se podría decir que tiene un “futuro garantizado” ejerciendo el oficio de comunicadora social, entonces ¿qué la encaminó a incursionar en el mundo del porno?

Básicamente estaba buscando mi libertad. Siempre he sido una mujer intersexual y desde hace tiempo estaba cansada de llevar una vida plana. De cierta forma, aunque suene triste y desalentador, también sabía que el estado de los periodistas en Colombia no era el mejor, por lo que decidí tomar un rumbo diferente y ver cómo me iba.

¿Desde cuándo tuvo la idea de hacer pornografía?

Siempre mantuve guardada la idea del porno. Pensaba, ¿qué tal yo sea una escritora famosa y filtre un vídeo haciéndolo? Así como hicieron Kim Kardashian o Paris Hilton. Tenía ese morbo de que me vieran “cogiendo”, pero ya, me decidí y dije: qué importa si me critican, vamos con toda.

¿Cuál es su opinión sobre las personas que la han criticado por su trabajo en la industria porno? ¿Qué les diría donde las tuviera aquí mismo?

La verdad no me complico mucho con eso. Lo más importante es respetar y tolerar. Si una persona no le hace daño a nadie, puede hacer lo que se le dé la gana, es ello lo que me mantiene. Esa gente es la que le da un ambiente hostil al país.

Como actriz porno, ¿qué proyectos está llevando a cabo actualmente y cuáles piensa realizar?

Ahora estoy haciendo webcam (desnudarse frente a una cámara de computador mientras los espectadores pagan para que una persona acepte realizar actos eróticos) con una de las empresas más grandes de Latinoamérica. En aproximadamente un mes inicio labores con una de las principales productoras porno del mundo, seré su estrellita latina.

Mi esencia es escribir, por lo que cuando crea que es momento de retirarme como actriz porno, lo haré y continuaré escribiendo.

¿Tiene pensado escribir su paso por la pornografía?

Me parece muy pretencioso. Tengo dos ideas: iniciaré con una novela. Además quiero hacer algo con enfoque periodístico aprovechando que conozco a personas muy curiosas que se especializan en sadomasoquismo —actividad erótica en donde una persona siente excitación al ser expuesta al sufrimiento tanto físico como psicológico— y en bondage —práctica sexual que consiste en la inmovilización del cuerpo de un individuo, tanto de manera parcial como total, con cualquier elemento que sirva como inmovilizador—. Son muy locos —risas— y quisiera relatar sus historias.

¿Cree que cualquier persona puede trabajar en el porno?

Pienso que no, o quizás sí, lo importante es que al aspirante le guste grabarse mientras tiene sexo, es más, hay productores que están realizando otro tipo de propuesta, por ejemplo, una de ellas realiza vídeos con personas de movilidad reducida. Esto me parece arte, porque habla de la cotidianidad y las formas del cuerpo humano: la realidad, algo súper genial.

¿Decidiría hacer un vídeo con una persona en ese estado?

De pronto no es lo que estoy buscando para mi carrera pero no lo descarto, sería una experiencia bonita. Prefiero hacer lo que me gusta, entonces tendría la experiencia para, dependiendo de si me gusta o no, lo vuelva a hacer.

¿Qué mensaje le daría a aquellos que quisieran incursionar en la pornografía?

Sean auténticos, dejen de seguir los estereotipos y busquen lo que les apasiona.

¿Con qué hombres y mujeres del porno quisiera estar?

Me gustaría trabajar con “MR. Músculo”, creo que es español, y Kiandra Lozz, quien es “veterana”. ¡Uy, hay un montón de gente!

¿Qué opina de tener pareja siendo actriz o actor porno?

Fíjate que no coincido con ello. No he tenido pareja en este lapso porque si alguien me cuestiona por mi trabajo, no sirve en mi vida.

Para terminar, de los tantos mitos que rodean a la pornografía, ¿cuál(es) quiere desmentir?

La precocidad. Eso es una estupidez, es más, uno dentro de la industria deja de “coger” por fuera de los sets; la vida social es poca, esto conlleva a que los hombres tengan miedo a “no dar la talla”. Ser sexualmente activo no significa que la persona se acueste con cualquiera, uno tiene un filtro y está con quien plazca.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!