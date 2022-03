Algo muy bueno va a suceder en este pueblo

El pueblo entero despejó sus miedos, pues ya era hora de que empezaran a pasar cosas buenas. Pensaban que la violencia no podía ser una maldición eterna...

Por: Gary Martínez Gordon |

marzo 18, 2022

Nuestro nobel García Márquez escribió un maravilloso cuento titulado “Algo muy grave a va a suceder en este pueblo”, en el que lo que comenzó como la frase de una madre a su hijo mientras le servía el desayuno terminó convertido en un torrente que hizo que todo un pueblo abandonara sus casas por el temor a que algo muy grave le sucediera a la comarca. En esta oportunidad quiero usar como referencia esta creación literaria para darle un viraje en positivo acerca de lo que acontece en nuestro país.

Aquí les cuento.

Salieron despavoridos Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, Pastrana, Uribe, César Gaviria y Vargas Lleras a sacar cuentas, la una restaba, el otro dividía, el otro sumaba y al otro no le alcanzaban los dedos para multiplicar, en todo caso, ninguna fórmula alcanzaba para detener el huracán Petro, que llegaba a barrer con la corrupción, la desigualdad, la violencia y la injusticia.

—Usemos al castrochavismo —sugirió Vicky.

—Ya lo usamos la vez pasada —dijo Pastrana.

—Yo asumo el reto histórico con la restauración de la patria —sentenció Vargas Lleras con voz ronca de enguayabado recién levantado.

—Pero si la patria la hemos manejado nosotros todo este tiempo, además no aguantamos otro coscorrón suyo —acotó con voz nasal César Gaviria.

—Yo le hago un concurso musical a Fico, yo se lo hago, yo se lo hago, dijo Luis Carlos Vélez, brincando como niño que implora una chuchería.

Todos se lo quedaron mirando como diciendo “¿y a este quién lo invitó?”.

—Bueno, mijitos, no nos queda otra que acabar con este problema —afirmó Uribe en su tono de monaguillo paisa.

—Noooo presidente, exclamaron en coro todos en la sala. Hasta allá no podemos llegar, se nos incendia el país, eso sería peor que cuando matamos a Gaitán, bueno, nuestros abuelos, señaló Vargas Lleras.

Ni el fraude, ni el castrochavismo, ni la expropiación, ni el asesinato son viables, ¿qué hacemos?, preguntó el recién llegado Fico.

De repente, la sala quedó casi vacía, Íngrid y Rodolfo preguntaron si ya se había acabado la reunión. Nadie les respondió.

Al día siguiente, César Gaviria en entrevista con Vicky, anunció sin ruborizarse que el oficialismo del Partido Liberal se recogía en las banderas de Petro. “Es hora de volver a nuestras raíces, los programas sociales, las reformas que democraticen la tierra, hay que acabar con la intermediación de las EPS, derogar la nefasta Ley 30 e iniciar la transición energética, entre otras propuestas para recuperar el menguado Estado Social de Derecho”, declaró al finalizar el expresidente.

Llegada la primera vuelta, aparecieron juntos en una foto todos los congresistas del Pacto Histórico, todo el Partido Verde, Robledo recapacitado sonreía en la imagen. Fajardo dijo que no se iría a ver ballenas y Alejandro Gaviria anunciaba como nuevo jefe de debate de Petro que se había conformado un gran Frente Amplio por la Democracia y la Vida.

El pueblo entero despejó sus miedos y comenzó a creer que ya era hora de que al pueblo le comenzaran a pasar cosas buenas, muy buenas. Se dio la oportunidad de pensar que la violencia no podía ser una maldición eterna, que el rebusque no podía ser la forma de asegurar la existencia, que la educación y la salud de calidad no se veían solo en la televisión y que el transporte en tren y metro era algo a lo que se podía aspirar.

Petro ganó en primera vuelta con 14 millones de votos, el país estaba en júbilo, los viudos del poder en absoluto silencio en sus haciendas y clubes.

Comenzaron las reformas, el país estaba cambiando, la esperanza se respiraba en el ambiente y de esta forma la historia se reescribía en favor de las mayorías, de los que nunca fueron escuchados, de los que desaparecieron, de los que cada noche se iban a dormir con el grito contenido en la garganta, de ese pueblo anónimo que cada día se levantaba a echar a andar la rueda de la historia con su trabajo y sacrificio.

Ninguna empresa fue expropiada, se abrieron cientos de miles más y nuevos millones puestos de trabajo fueron creados.

Y así salimos de las sombras.