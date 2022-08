.Publicidad.

Parece que de Alfredo Morelos, el goleador que sorprendió a todos en el Rangers de Escocia y que hasta hace una temporada se estaba robando las miradas de los grandes de Europa, no quedan ni las ruinas. El jugador ha venido de capa caída, y sus últimas acciones le han valido el odio de, no solo la hinchada del equipo azul, sino también de su técnico Giovanni van Bronckhorst.

Cuenta de eso es que Alfredo Morelos no fue convocado al partido por la Champions League contra el PSV Eindhoven, en Holanda, después de que en el partido del fin de semana por la liga escocesa recibiera una roja innecesaria. Sus actuaciones salidas de tono y hasta algunas groserías al cuerpo técnico ya lo empiezan a relegar de la titular.

Además, según Cesar Augusto Londoño, la mala actitud del jugador lo está alejando poco a poco de una renovación y puede que salga próximamente del Rangers

Por su deficiente estado físico y mala actitud, el colombiano Alfredo Morelos no viajó con Rangers a Holanda para enfrentar al PSV Eindhoven, juego de vuelta de los Play-Offs de la Liga de Campeones.

Morelos había sido expulsado el sábado en el 2-2 ante Hibernian.

Gerard se cansó — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 23, 2022

No hay duda que si Alfredo Morelos no mejora su actitud, lo pondrán de patitas en la calle; pero ya no será pretendido por un grande de Europa. Ningún club está dispuesto a aguantar los caprichos de los malcriados jugadores colombianos.