Alcaldía de Popayán, primera alianza de Farc en una capital

Al partido Farc no le ha sido fácil abrirse camino para hacer política local y nacional. Aunque los acuerdos en diferentes regiones van caminando, pocos son los partidos que se atreven a hacer pública su alianza. Sin embargo, en Popayán ya lograron su primera unión para buscar la alcaldía de la ciudad. Junto a la Colombia Humana de Gustavo Petro, la UP de Aída Avella y el MAIS encabezado por el senador Feliciano Valencia avalarán a Jorge Bastidas. Además, unirán fuerzas para presentar una lista conjunta para el Concejo de la ciudad. Aunque en un principio el Polo Democrático también estaba dentro de la alianza, a última hora rompieron los diálogos. El sector del Moir no habría estado de acuerdo con la unión y la dirección del partido comunicó este 23 de julio que van a ir solos en las próximas elecciones regionales.