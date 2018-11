Alcalde de Tuluá le recordó a Pablo Catatumbo que ya no está en el monte

Gustavo Vélez Román, alcalde de Tuluá, le respondió al excomandante guerrillero Pablo Catatumbo, que quien se tiene que someter a juicio es él por los crímenes cometidos en contra del pueblo colombiano y de los habitantes de la montaña tulueña.

El mandatario local dijo que el ahora congresista por el partido Farc no puede olvidar que ya no está en el monte, donde se daban la libertad de hacer juicios guerrilleros ilegales amparados en el poder de las armas.

La fuerte respuesta del alcalde del Corazón del Valle se dio luego de que Jorge Torres Victoria, o alias Pablo Catatumbo, exigiera su presencia en la audiencia pública realizada en el corregimiento de La Marina, en donde expresó “aquí no se trataba de hacerle un juicio al señor alcalde, se trata de oírlo pero también de que él escuche sus reclamos”.

“Yo no necesito intermediarios para hablar con la comunidad campesina, ni tengo porque tener miedo de ir a la montaña tulueña y no acepto que un señor que hoy funge como congresista siga hablando como guerrillero, por eso realicé consejos comunitarios en Monteloro y Barragán, sitios a los que no subía un alcalde desde hacía 18 y 8 años, respectivamente”, dijo Vélez Román.

El alcalde recordó que durante su gestión además ha visitado los corregimientos de San Rafael, La Iberia, El Picacho, La Marina, La Moralia, Campoalegre, Tres Esquinas, Nariño y Aguaclara, entre otros, donde ha sostenido un diálogo abierto con sus comunidades, conociendo sus problemáticas y ofreciendo soluciones.

El mandatario indicó que durante estos casi tres años se ha realizado un mantenimiento permanente a las vías terciarias que equivale a la rehabilitación de 500 kilómetros, se han construido y mejorado sistema de acueducto y alcantarillado en los corregimientos de Monteloro, La Moralia, La Marina, Nariño, Aguaclara, Tres Esquinas, Puerto Frazadas, San Rafael, entre otros.

Las ejecuciones de la zona rural incluyen la rehabilitación de 23 sedes de escuelas rurales con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos y la construcción de un nuevo colegio en el corregimiento de San Rafael, instalación que albergará a por lo menos 540 niños de 17 veredas de la zona, obra que tendrá una inversión de más de tres mil millones de pesos.

Finalmente, el alcalde de los tulueños expresó que no asistió a la audiencia pública porque ese era un evento político y él priorizó compartir con los más de cinco mil niños que asistieron a la celebración que les organizó la administración municipal, con la colaboración de todos los funcionarios.

