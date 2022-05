Al final los petristas salieron igual de perversos –y brutos- que los uribistas

.Publicidad.

Yo alguna vez fui tan pendejo como para creer que existían, en ese pantano que es la política colombiana, buenos y malos. Después de haber estado implicados en escándalos como la parapolítica, la violación de la Constitución para perpetuar a su líder eterno, la indiferencia con la que asumen crímenes como los 6402 falsos positivos, pensaba que el petrismo podía ser el mejor remedio para sanearnos de tanta infamia. Pero no han llegado al poder y ya empieza a develarse todos sus desafueros.

Además, son tan visajosos que son ellos mismos los que se denuncian. Así fue el caso de Isabel Cristina Zuleta, alguien que hablaba con voz de santa desde el pedestal que ella misma se puso con su Fundación Rios Vivos, en donde denunció los crímenes contra los que se opusieron al megaproyecto energético en Ituango, cuando afirmó que habían hecho hasta lo imposible por quemar políticamente a Sergio Fajardo. Un total irrespeto con las víctimas y contra todos los líderes sociales que de manera limpia intentan llegar a los puestos de poder que ella ha conseguido. El caso de Zuleta no es aislado. Ya está probada la ruindad de Gustavo Bolívar, ruindad que va de la mano con una torpeza supina, así lo demostró el fin de semana pasado cuando asistió a un funeral simbólico a Federico Gutierrez en plena Costa Caribe. ¿Qué hubiera pasado si el que enterraran fuera Petro? De genocidas no hubieran bajado a los uribistas.

Los desafueros petristas no se quedan ahí. Una forma de violencia son las fake news que continuamente promueven twitteros tan poco rigurosos como Levy Rincón –peligroso incitador de la violencia-, Beto Coral y su obsesión uribista, que lo hace trinar todo el tiempo datos que no son ciertos, y la tal Lalis que sin prueba alguna ha tratado de miembro de la Oficina de Envigado y de narcotraficante a Federico Gutierrez como se ve en este irresponsable trino:

La Oficina de Envigado tiene candidato. pic.twitter.com/5xdT0Bud1G — Lalis (@smilelalis) May 6, 2022

Asco da Benedetti, quien insultó fuera de un debate –con la ferocidad de un Paga Diario a alguien que le debiera 7 meses de intereses- a Fico, horror me da una figura como la abogada Cielo Rusinque, quien trata a todos los que no piensan como ella –y a los que critican a su defendido, Fabian Sanabria, acusado por la Fiscalía de violación- de imbéciles, mentirosos y asesinos. Mientras tanto uno ya no sabe por quién votar. A Petro le hacen falta técnicos para ocupar cargos vitales en su gobierno. De temple caudillista siempre se rodeó de los que le dijeran a todo que si, como perritos de taxi, y su olímpico desprecio por los tecnócratas le podría jugar una mala pasada a la hora de nombrar su gabinete. Su tono, cada vez más parecido a un Gaitán wannabe, me preocupa cada vez más. Metido de lleno en las tertulias etílicas que le proporciona su admirado Benedetti, Petro cada vez pierde contacto con la realidad. Los horrores de Duque y de 20 años de urbismo le han dado a Petro un teflón impresionante. Nada hace cambiar de parecer a la gente que está convencida que el de Cienaga de Oro es la única opción para el cambio. Nada, ni siquiera que tenga pensado un proyecto de 16 años, que entre las Fuerzas Armadas desde ya se piense en una opción radical para impedirlo y que su propuesta de perdón total a narcos y grupos como el Clan del Golfo lleve a una desestabilización de las relaciones con Estados Unidos.

Nada de esto importa porque ha sido tan nefasto lo de Duque que la idea es cambiar de raíz todo lo que está mal. La responsabilidad es mayúscula porque podríamos quedarnos sin nada.